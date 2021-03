Occupation des théâtres : le Centre chorégraphique national de Montpellier rejoint le mouvement

Après le Théâtre de l'Odéon, à Paris, le Théâtre National de Strasbourg ou encore le Théâtre du Nord de Lille, c'est au tour du Centre national chorégraphique de Montpellier (CNC) de rejoindre le mouvement d'occupation des théâtres. Depuis le vendredi 12 mars 2021, une centaine d'artistes, de techniciens et d'amoureux de l'art vivent dans le bâtiment. Ils demandent la reprise des activités culturelles et espèrent fédérer plusieurs luttes.

Sur les grilles du CNC, les personnes mobilisées ont accroché une banderole, sur laquelle on peut lire "Occupation essentielle". Un peu plus bas, sur une pancarte, quelqu'un a écrit, avec un brin d'ironie "Il est pas un peu long cet entracte?" Depuis trois jours, le mouvement se structure.

"Occuper le Centre chorégraphique, physiquement, c'est tout un symbole. Depuis un an, le lieu est vide. Maintenant, on est là" - Rémy Chabrolle, comédien Copier

"Pour l'instant, on a fait les banderoles, on a mis en place des ateliers de travail et on a fait beaucoup de débats, explique Rémy Chabrolle, l'un des participants du mouvement. Et puis sinon, et bien on vit ici. On mange ici, on dort ici, de façon pas très confortable, rit le comédien. Mais le plus important c'est que, enfin, on se retrouve!" Tous les jours, à 14h, ces défenseurs de la culture organisent une prise de parole, une assemblée générale, devant le bâtiment.

Des revendications en construction

Les revendications du mouvement ne sont pas encore arrêtées. Les personnes mobilisées souhaitent la réouverture des théâtres mais aussi l'acquisition de nouveaux droits pour les précaires du monde de la culture, comme par exemple la mise en place d'une deuxième année blanche pour les intermittents. "On espère aussi que d'autres lieux vont nous rejoindre, poursuit Rémy Chabrolle, et qu'on deviendra un mouvement fédérateur, qui défendrait tous les précaires."

Le CNC ne subit pas cette occupation : elle l'accueille. "Occuper c'est dire : on est vivant et on travaille à un redémarrage des événements culturels", explique Christian Rizzo, directeur de la structure. Les participants au mouvement ne comptent pas s'arrêter tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause. Ils promettent que cette occupation se fait en parfait respect des gestes barrières.

"C'est hyper important que nous, en tant que Centre chorégraphique, on soutienne ce mouvement" - Christian Rizzo, directeur du CNC. Copier

