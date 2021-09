Occupation à Arbonne : "la vente est cassée" selon les opposants

"La vente est cassée". C'est avec ces mots que les opposants à la vente de la maison d'Arbonne ont fait le point sur la situation ce jeudi soir devant la bâtisse. ELB et Lurzaindia annoncent en effet que "la transaction est annulée", en précisant tout de même que "la propriété est toujours en vente". Selon eux "le vendeur Yves Borotra refuse de séparer les terres du bâti" et continuent donc de négocier avec le propriétaire, la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et l'agglomération pour trouver une solution. Les manifestants annoncent aussi qu'un amendement est en cours d'écriture pour augmenter les pouvoirs de la Safer. En attendant, les opposants continuent donc leur occupation et se réuniront ce lundi afin de décider de la suite de la mobilisation.

Les militants du syndicat ELB et de l'association Lurzaindia sont mobilisés depuis le 23 juin contre la vente de ce domaine constitué d'une grande maison en travaux, d'une bâtisse et de 15 hectares de terres agricoles. Ils estiment qu'ils s'agit d'une vente spéculative puisque le propriétaire en demande 3,2 millions d'euros, soit quatre fois plus que le prix estimé par la Safer, qui l'avait évalué à 800.000 euros.