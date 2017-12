Nantes, France

Le 5 décembre dernier, le tribunal administratif de Nantes donnait raison à l'université de Nantes et l'autorisait à faire procéder à l'évacuation des bâtiments universitaires occupés depuis fin novembre par plusieurs jeunes migrants isolés et un collectif de soutien. Depuis, l'occupation du site se poursuit.

Ce lundi matin, un représentant de la présidence de l'université de Nantes a donc signifié "oralement à une représentante du collectif" que les occupants ont jusqu'à 18h pour évacuer le château du Tertre. Faute de quoi, l'université "fera appel à la préfecture pour faire procéder à l'évacuation" conformément à la décision de justice. Mais la présidence de l'université fait savoir qu'elle "reste dans une logique de main tendue" et "accepte de laisser à disposition le site de la Censive pour continuer à y héberger des migrants à titre provisoire". Rappelons que le jugement du tribunal administratif concerne à la fois le Tertre et la Censive. L'université invoque des questions de sécurité et de salubrité au château du Tertre, qui était vide car des travaux d'aménagement importants y étaient prévus à partir de début décembre. Et elle estime que les 600 mètres carrés de salles de cours de la Censive sont "amplement suffisants" pour accueillir "la quinzaine de jeunes migrants" actuellement sur place.

Défendons le château occupé ! Besoin de renforts immédiatement.

17h : assemblée générale

18h : conférence de presse pic.twitter.com/XZS2PoLjy5 — Nantes Révoltée (@Nantes_Revoltee) December 11, 2017

Le collectif qui soutient les jeunes migrants répondra-t-il favorablement à cet ultimatum ? Pas sûr. En tout cas, une assemblée générale est organisée ce lundi en fin d'après-midi par Nantes Révoltée qui demande "des renforts" avec ce message : "défendons le château occupé !"