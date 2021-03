Occupation du Fil par des intermittents du spectacle : le directeur de la salle stéphanoise "solidaire"

Ils viennent de passer leur deuxième nuit au Fil. La salle de concert de Saint-Étienne est occupée depuis mercredi par des intermittents du spectacle, qui ont mené des actions similaires partout en France, pour demander la réouverture des lieux culturels, fermés à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Une dizaine de personnes occupent le lieu

"On était surpris, mais on a fait en sorte de bien les accueillir", explique Thierry Pilat, le directeur du Fil, invité ce matin de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Les intermittents font partie de notre quotidien donc on soutient leurs revendications. Il y a en ce moment une dizaine de personnes qui occupent le lieu 24 heures sur 24."

Le directeur du Fil, qui rappelle également que ce n'est pas parce que la salle de concert est fermée qu'elle ne fonctionne pas. "L'équipe continue de travailler, nous avons des actions culturelles en cours, des captations de concerts en streaming et des artistes en résidence."

Le directeur demande lui aussi la réouverture de la salle de spectacle

Thierry Pilat, pas du tout agacé, comprend le mouvement des intermittents du spectacle. "Pas mal d'entre eux vont se retrouver sur la touche après le mois d'août, avec la fin des dispositifs mis en place pour cette "année blanche" et nous soutenons ces revendications. De notre côté, on est prêt à rouvrir quelles que soient les conditions, avec des jauges et des conditions précaires. Aujourd'hui, on voit des magasins qui sont ouverts et pas nous. Nous ne sommes toujours pas entendus alors qu'on pourrait reprendre notre activité et rouvrir."

Le directeur du Fil quittera ses fonctions à la fin du mois de mars. Thierry Pilat va devenir directeur de la Halle Tony Garnier de Lyon.