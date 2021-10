Océan Atlantique : 27 morts en mer en 2021, la "prévention baïne" pérennisée

La préfecture maritime de l'Atlantique présentait ce mardi un bilan de la saison sur la côte ouest française. 27 personnes sont mortes en mer, 138 personnes ont été secourues et ont dû faire l'objet d'une prise en charge médicale (par le Samu, le Smur, les pompiers ou à l'hôpital) entre mai et septembre. Des chiffres "tout à fait comparables à l'année 2020".

La préfecture souligne que "la baignade est une pratique dont la dangerosité est sous-estimée par les usagers de la mer". C'est la pratique nautique qui entraîne le plus d'accidents, avec 12 décès, et 144 opérations de sauvetage.

La prévention baïne pérennisée

Alors que cette année, un dispositif de prévention pour prévenir du danger des baïnes avait été expérimenté, il se voit pérennisé. Le système, comparable à celui mis en place pour les avalanches, avait été testé sur cinq jours, par exemple au Pays basque en septembre où une alerte de niveau 5 avait été déclenchée. Il y aura donc, dès que le rique est élevé, des messages diffusés par les mairies du littoral, par la SNCF, sur les antennes de Radio France et de 107.7. "Ça fonctionne exactement comme pour les avalanches. Tout le monde connaît les jours de risque 5, on reçoit le message, il est sur les autoroutes, il est à la radio, on le voit partout et on sait très bien qu’il ne faut pas aller tâter la neige ce jour-là" explique Martin Guespereau, le préfet délégué à la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest.

Les baïnes sont particulièrement meurtrières dans le Sud-Ouest : en 2021, 13 personnes sont mortes en Nouvelle-Aquitaine, happées par ces trous qui se forment sous la surface du sable et se remplissent d'eau. Des victimes majoritairement prises en charge par les pompiers, qui s'ajoutent aux morts en mer cités précédemment.

"Aucun de ces morts ne se baignait entre les drapeaux", précise Martin Guespereau, préfet délégué à la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest, "aucun ne se baignait dans les horaires surveillés. Les sauveteurs ont sauvé 1055 personnes, ça veut dire qu'il faut quand même faire extrêmement attention."