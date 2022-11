Ocean Viking : 123 migrants ont fait "l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire" français

Plus de la moitié des rescapés de l'Ocean Viking, soit 123 migrants ont fait "l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire" français, indique ce vendredi le ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État. Un bilan qui met en avant la difficulté de traiter à temps tous les dossiers des personnes prises en charge sur l'Ocean Viking, une semaine après l' accueil du navire humanitaire à Toulon .

Sur les 234 personnes secourues par le bateau ambulance en Méditerranée, 189 rescapés, soit tous les adultes placés dans la "zone d'attente" fermée de Giens (Var), ont été interrogés par l'Ofrpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qui a donc émis "123 avis défavorables". Ces personnes "font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire", déclare Charles-Edouard Minet, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux du ministère, lors d'une audience consacrée à la pertinence de la zone d'enfermement créée par les autorités.

Que vont devenir ces migrants de l'Ocean Viking ?

Ces dernières heures, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait validé la remise en liberté de la "quasi-totalité " des 108 rescapés du navire humanitaire Ocean Viking dont les dossiers avaient fait l'objet d'un appel du parquet et étaient étudiés mercredi et jeudi pour savoir si leur séjour en zone d'attente était prolongé. Une décision qui met en avant la particularité de ce dossier et la surcharge des tribunaux face au nombre de cas à traiter en peu de temps. Les migrants concernés peuvent donc quitter la zone d'attente s'ils le souhaitent.

"Il y a eu une très forte mobilisation de la cour d'appel pour répondre dans le délai" de 48 heures, a déclaré vendredi auprès de l'AFP Renaud Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Un "vilain geste" de la part de l'Italie

De son côté, l'Élysée qualifie de "vilain geste" le refus du gouvernement italien d'accueillir le navire Ocean Viking avec 230 migrants à son bord, qui ont finalement débarqué en France la semaine dernière. "C'est un vilain geste", mais "l'important c'est de continuer la coopération et ne pas en rester là. Les personnes débarquées à Toulon seront retranchées du nombre que nous accueillons cette année au titre de la solidarité avec l'Italie", a-t-on indiqué dans l'entourage du président Emmanuel Macron, selon l'AFP.