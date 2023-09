Octobre rose : 500 enfants ont participé à une course dans le parc du château de Vincennes

C'est le retour d'octobre rose ! À Paris, association Odyssea organise tout le week-end des événements pour informer sur le cancer du sein et récolter des fonds. Les sommes sont ensuite reversées à la Fondation Gustave Roussy pour financer la recherche. Et les enfants aussi ont pu aider à récolter des fonds lors d'une course d'un kilomètre.

ⓘ Publicité

Des enfants qui courent pour leur maman

Samedi 30 septembre, la course des enfants a démarré à 14:30 dans le parc du château de Vincennes. Leur tee-shirt rose sur le dos, ils étaient 500 enfants à s'élancer dans cette course. Si l'événement est amusant, les enfants savent très bien pourquoi ils courent. "C'est pour aider la recherche et récolter de l'argent pour lutter contre le cancer du sein", explique Maël, 10 ans, qui court avec des amis.

Mais certains enfants qui participent à la course sont confrontés de très près au cancer. "J'avais envie de me battre contre cette maladie comme ma mère en a eu un. Ma maman m'a applaudie et m'a soutenue", raconte Emma, 10 ans. Sa maman, c'est Anne. Elle est venue avec ses trois enfants. Son cancer du sein a été diagnostiqué l'été dernier. "Aujourd'hui il y a beaucoup d'émotion. Ce qui m'a vraiment émue c'est pendant la course des 1km... Il y avait un petit bout qui courait avec ses béquilles", révèle-t-elle, émue aux larmes.

Anne a prévu de participer avec son fils de 13 ans à la course des 10km organisée par l'association Odyssea. "C'est la première fois que je cours avec mes enfants", se réjouit-elle. L'année dernière, l'association avait reversé 600 000 euros à la Fondation Gustave Roussy.