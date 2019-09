Octobre rose: 7 km d'écharpes à tricoter dans le bassin minier!

Loison-sous-Lens, France

C'est l'adjointe à la santé de Loison-sous-Lens Françoise Toulouse qui a eu l'idée de lancer ce défi: appeler les habitants de Loison et de trois communes alentour de tricoter sept kilomètres d'écharpe pour financer la lutte contre le cancer du sein. La ville de Loison-sous-Lens avait déjà organisé une marche l'an dernier dans le cadre d'Octobre rose, grande campagne nationale de prévention du cancer du sein. Mais l'élue a eu l'idée d'aller plus loin cette année: "Je suis moi-même une grande tricoteuse. Et puis le tricot, ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas participer à la marche d'être associés à l'événement". Le défi a donc été lancé aux habitants de Loison mais aussi Harnes, Courrières et Noyelles-sous-Lens.

« On va avoir du mal à arrêter de tricoter! »

Un défi qu'on met beaucoup d'énergie à relever à la maison de retraite Ambroise Croizat de Harnes où environ 150 écharpes ont déjà été tricotées. Jocelyne, 71 ans, en est à sa douzième : "C'est pour la bonne cause, et puis ça occupe. Je ne sais pas rester sans rien faire!". Même son de cloche pour Louise, 78 ans, "O_n papote, on tricote, on boit du café_. Peut-être qu'après ce défi, on va recommencer, même si on ne nous le demande pas. On va avoir du mal à arrêter de tricoter! ".

Huit résidentes de la maison de retraite Ambroise Croizat ont déjà tricoté environ 150 écharpes © Radio France - Odile Senellart

Ça n'est pas un hasard si le défi a été lancé de tricoter 7 km: il s'agit de la distance que fera la randonnée et la course organisées le 12 octobre entre Loison-sous-Lens et Courrières. C'est ce jour-là que les écharpes seront vendues "1 euro au minium par écharpe !" indique Françoise Toulouse "mais c'est un don, alors j'espère que certains donneront beaucoup plus". L'argent ainsi récolté sera reversé à une association qui lutte contre le cancer du sein.