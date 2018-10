Brive-la-Gaillarde, France

"_Cela s'est fait naturellemen_t", dit-elle, "c'est mon exutoire, et un moyen de sensibiliser, d'échanger, que la vie ne s'arrête pas". Vanille Foussard, jeune briviste atteinte d'un cancer du sein, raconte sa maladie au jour le jour sur internet. Alors que le mois octobre rose démarre, elle racontait pourquoi, à 8h15 sur France Bleu Limousin, en répondant à Delphine-Marion Boulle.

Elle a eu le diagnostic au début de l'été : cancer du sein. A 27 ans. Et sa première réaction a été de raconter ce qui lui arrivait sur un blog. "Cela m'aide à franchir ce tunnel", explique Vanille Foussard. Son récit est émaillé de traits d'humour et d'autodérision, "ma manière de dédramatiser". Elle relate par exemple ses séances de shopping entre copines : "c'est moi qui essaie les bonnets, les chapeaux, parce que ça va mieux à une chauve ! Il vaut mieux en rire !".

"Il ne faut pas avoir peur d'un résultat !

Ce blog, intitulé "Kfighteuse", est aussi un moyen d'échanger avec d'autres femmes touchées par le cancer du sein. Même si Vanille n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour cela, puisque sa mère vit la même chose qu'elle, et pour la seconde fois. "Elle a déjà affronté ça il y a 5 ans, et ça me permet de ne pas aller trop vers l'inconnu toute seule", raconte la jeune femme, qui reconnaît que ce qu'elle raconte sur internet bouleverse souvent sa maman.

Vanille Foussard souhaite surtout lever le tabou et inciter les femmes à se faire dépister. "Octobre rose, c'est bien, mais on ne se mobilise pas que sur un mois", résume-t-elle, "il ne faut vraiment pas avoir peur d'un résultat. Plus c'est pris tôt, plus on a de chance, donc allez-y, consultez !", lance la jeune femme.