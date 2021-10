Octobre Rose à la médiathèque : des nichons en coton, une alternative aux prothèses médicales

Pour clore ce mois Octobre Rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, voici... des nichons en coton! Il s'agit de prothèses mammaires tricotées ou crochetées autour d'un rembourrage en coton, ou même en acrylique pour les nageuses. Contrairement aux prothèses médicales en silicone, elles se glissent dans n'importe quel soutient-gorge et elles sont gratuites.

Une exposition à la médiathèque de Pornichet

Plusieurs modèles sont exposés à la médiathèque de Pornichet jusqu'à samedi 30 octobre. Les bénévoles de l'association seront également sur place l'après-midi pour répondre aux questions.

un exemple de prothèse mammaire tricotée, testée et approuvée médicalement © Radio France - Hélène Roussel

L'association Knitted Knockers est née en 2011 aux Etats-Unis, et a depuis fait des petits un peu partout dans le monde. Mais le concept n'est arrivé en France que l'an dernier grâce à Mila, cette bauloise originaire de Colombie. Après un cancer du sein, Mila a dû subir une ablation. "Les prothèses médicales en silicone, ce n'est pas confortable, pas pratique et pas du tout féminin", explique Mila. C'est une amie américaine qui lui envoie un jour une prothèse tricotée sur mesure. "Savoir que c'était quelqu'un qui avait fait ça pour moi, pas une machine, c'était très important. Ca m'a changé la vie : je peux faire du sport, je peux nager avec. Elles adhèrent parfaitement dans le soutient-gorge et je peux aussi me faire plaisir dans la lingerie".

Des prothèses qui peuvent se glisser dans n'importe quel soutient-gorge. "Je peux me faire plaisir avec la lingerie, ça fait partie de ma féminité" dit Mila © Radio France - Hélène Roussel

Agréables et faciles à porter, ces prothèses rencontrent un franc succès car toutes les femmes ne peuvent pas, ou ne veulent pas, repasser sur la table d'opération pour une chirurgie de reconstruction. Les prothèses de Knitted Knockers ont été testées et approuvées médicalement. Chacune fait d'ailleurs l'objet d'un contrôle qualité.

En lien avec les hôpitaux comme l'Institut Curie à Paris

De 40 commandes en France, l'association est passée à 150 tous les 2 mois, et travaille avec plusieurs hôpitaux à Saint-Nazaire, Nantes, Bordeaux et même l'Institut Curie à Paris. Les tricoteuses et les crocheteuses sont toutes bénévoles. "Je ne savais faire ni l'un ni l'autre", raconte Véronique, "mais j'ai appris grâce aux tutos sur internet. C'est une technique très particulière : on tricote en rond autour du rembourrage et il ne faut pas de trous, pas d'aspérité, il faut que ce soit parfaitement lisse".

Mila à gauche à l'origine de l'association en France, la directrice de la médiathèque de Pornichet et 3 bénévoles tricoteuse, crocheteuse et contrôleuse qualité © Radio France - Hélène Roussel

Pour faire un don ou participer à la confection de ces prothèses mammaires tricotées ou crochetées sur mesure : knitedknockers@gmail.com ou sur la page facebook de l'association.