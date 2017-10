Octobre rose : à Mont-de-Marsan, une centaine de femmes posent à moitié nues pour promouvoir le dépistage du cancer

Poser seins nus : c'est le défi que se sont lancées une centaine de femmes à Mont-de-Marsan. En plein octobre rose, elles ont voulu ainsi inciter les femmes à se faire dépister, parce que neuf cancers sur dix guérissent quand ils sont dépistés tôt.

Elles se sont dénudées "pour la bonne cause" : dimanche soir, une centaine de femmes de 16 à 70 ans environ se sont réunies à Mont-de-Marsan, et ont posé ensemble le buste découvert. Le shooting s'est déroulé devant les Arènes, un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Vous avez entendu le témoignage de ces femmes sur France Bleu Gascogne lundi, voilà à présent la photo officielle.

Une centaine de femmes ont répondu à l'appel du photographe. © Radio France - Crédit : Xavier Lumière - Les Cousins Lumière

Leur objectif : interpeller les femmes pour les inciter à aller se faire dépister, et ainsi détecter un éventuel cancer du sein. Parce qu'en ce mois d'octobre rose, la Ligue contre le cancer le rappelle : plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Ainsi, neuf cancers sur dix se guérissent quand ils sont dépistés de façon précoce.

Trois fois plus de volontaires

C'est ce qui a poussé l'association Les Cousins Lumière et en particulier le photographe montois Xavier Lumière à organiser ce shooting un peu spécial. Après une première opération en 2016, il a renouvelé l'opération cette année, avec, donc, "_trois fois plus de femmes volontaire_s" cet octobre.

"Ma mère est décédée d'un cancer du sein, c'est pour ça que je tiens à participer à cette action", témoigne Virginie, une Montoise de 46 ans. Certaines femmes sont touchées de près par la maladie, d'autres pas. Mais toutes viennent avec la même envie : parler et faire parler du cancer du sein et des autres cancers.

Et si certaines n'ont pas hésité un seul instant à poser le buste nu, pour d'autres, il leur a fallu dépasser une certaine pudeur. Pour Margaux, 20 ans, c'était "un défi personnel", qu'elle est satisfaite d'avoir relevé.