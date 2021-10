Octobre Rose : à Rennes, une association propose des cours de Pole Dance aux femmes ayant eu un cancer du sein

Des cours de Pole Dance, pour les femmes ayant eu un cancer du sein : c'est ce que propose l'association Rose'n Pole, à Rennes. La première séance a eu lieu ce samedi à la salle Air Dream (quartier du Colombier), dans le cadre d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation qui commence tout juste.

à lire aussi Octobre rose: un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

"C'est hyper important pour les femmes qui ont un cancer du sein de retrouver leur féminité, suite à toutes les opérations que leurs corps ont subi, tous les traitements", explique Laure Anne Billot, kiné spécialisée dans la prise en charge après un cancer du sein, et présidente de Rose'n Pole. "C'est passer par ce sport pour se retrouver avec son corps, avec soi même, et surtout se dépasser. Beaucoup d'études ont prouvé que le sport évitait les récidives, c'est presque aussi important que les traitements."

On se réapproprie un peu notre corps grâce à la Pole Dance

"C'est vrai qu'on a l'image des femmes qui font de la Pole Dance, des femmes sveltes, sexy, fortes", renchérit Kateline Phlipponneau, restauratrice à Rennes, ayant elle même subi une double ablation et une double reconstruction. "Le fait d'essayer de faire comme elles cela fait du bien. On se rend compte qu'on est capable."

La première séance de Rose'n Pole a été organisée ce samedi, à l'occasion d'Octobre Rose. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Il faut savoir que la Pole Dance ce ne sont pas les bras et le haut du corps qui bossent le plus, mais le bas du corps, les cuisses. Dans notre cas, les femmes qui ont été opérées ou qui ont un cancer, on arrive encore à utiliser ces parties là. Cela fait plaisir de voir qu'on y arrive. On se retrouve avec notre féminité, un peu à nu. On se réapproprie un peu notre corps grâce à la Pole Dance", continue Kateline Phlipponneau.

Une cagnotte ouverte pour financer ces cours

Pour financer ces cours, une cagnotte Hello Asso a été ouverte, et Kateline Phlipponneau organise ce samedi soir un diner dans son restaurant "Le Goût des Autres" pour récolter des fonds. L'idée c'est de pouvoir dédier une séance par mois à ce public. D'ailleurs, les cours ne sont que peu modifiés par rapport à une séance classique. "Normalement on place le bras, au Pole Dance, à une très grande amplitude, très haut, ce qu'elles ne peuvent pas toutes faire", reconnait Fréderika Guillou, la coach. "Cependant la Pole, on travaille les deux cotés. Même si il y a un côté où elles ont un peu plus de mal, l'autre côté cela ne pose pas trop de problème, donc elles peuvent quand même évoluer. Tout ce qui est force dans les bras, on trouve des astuces pour que cela prenne un peu moins là où elles ont des cicatrices."

C'est vraiment accessible à tous

Croisée ce samedi à la séance, Gwenaelle confie avoir un peu hésité à sauter le pas. "Je me suis posé des questions. Après beaucoup d'opérations, on ne sait pas si on est capable, là pour le coup, je confirme, c'est très bon ! Une fois que cela commence à venir, c'est vraiment accessible à tous !"