Octobre Rose : collecte de soutiens-gorge à Évron pour confectionner des guirlandes

La ville d'Evron se mobilise pour l'opération Octobre Rose, campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Du 9 au 22 septembre, la municipalité organise, avec le soutien des commerçants, une collecte de soutiens-gorge qui serviront à confectionner des guirlandes, avant leur installation dans les rues de la commune.

En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec environ 52.000 nouveaux cas chaque année. Il est responsable d'environ 11.500 décès par an. C'est en France le deuxième cancer le plus fréquent, après celui de la prostate.