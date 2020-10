Octobre rose : des femmes touchées par le cancer du sein racontent leur parcours de guérison

A Nîmes, trois femmes ont témoigné de leur expérience du cancer du sein. Elles confient leur parcours de guérison pour aider celles qui sont touchées par cette maladie et toujours sensibiliser plus largement le public au dépistage.

C'est avec une énergie digne d'un pas de charge que Karima M traverse les Halles de Nîmes ce vendredi matin avec son rouleau de photographies sous le bras. L'artiste s’apprête à y exposer ses portraits de femmes touchées par le cancer du sein dans le cadre de la campagne d'Octobre rose. Elle est accompagnée d'Ingrid Ulrich , l'une des quatre modèles choisies pour incarner cette "re-naissance", du nom de l'exposition photographique.

La photographe Karima M, le président des étaliers Vincent Vergne et Ingrid Ulrich © Radio France - Natacha Kadur

Toutes les nuances de lumière se reflètent sur les visages empourprés d’émotion des deux complices. Chez Ingrid, l'ultra-sportive, elle est aussi douce que celle de sa portraitiste est vibrante. Les deux femmes ont en commun d'avoir traversé l'épreuve de cette maladie. L'une avec son appareil photo, l'autre avec une rame de paddle. Que ce soit par l'art ou par le sport, chacune a construit son propre parcours de guérison.

Je me suis dit : mince, comment de temps il me reste pour vivre, pour réaliser mes rêves ? Je voulais partir au Groenland, en expédition en stand-up paddle. Dès les premiers soins un peu lourds terminés j'y suis allée, je l'ai fait. C'est ce qui m'a sauvé, ce qui m'a donné un élan. - Ingrid Ulrich

Ingrid allait avoir 40 ans il y a trois ans quand elle a appris qu'elle était malade. Elle a depuis crée son association, Au delà de l'océan, pour accompagner des femmes souffrant d'un cancer dans la pratique sportive.

Ingrid Ulrich © Radio France - Natacha Kadur

"Cela n'arrive pas qu'aux autres"

Je suis quelqu'un d'ordinaire : je suis une maman, je suis prof. Les femmes qui me verront en photo vont peut-être se dire : si ça lui est arrivé cela peut m'arriver à moi " - Ingrid Ulrich

C'est le message qu'elle veut envoyer : cela n'arrive pas qu'aux autres. Karima M est elle aussi bien placée pour en parler. L'artiste de 49 ans n'a jamais autant travaillé que pendant ses cinq ans d'épreuves du cancer, qui lui ont couté une mastectomie. Cette exposition est aussi thérapeutique pour les modèles que pour la photographe :

Ces femmes, comme elles sont belles, alors qu'elles ont vécu la mutilation. Se voir sur ces photos, pour elles, c'est une forme de réconciliation avec elles-mêmes et moi bien sûr que moi je me répare avec elles. Karima M - photographe

Aujourd'hui, elle refuse ne de vivre qu'à travers l'expérience de cette maladie et veut apprendre à s'aimer d'avantage : " mieux prendre soin d'elle pour prendre soin des autres ".

C'est aussi la clé de mon enthousiasme, là comme je suis aujourd'hui : beaucoup plus directe, plus de temps à perdre. " Karima M, photographe.

"Vivante et pas survivante"

Toujours à Nîmes, Agnès Granero a elle aussi souffert d'un cancer l'année dernière. Son traitement réussi, elle s'impatiente de pouvoir reprendre son travail. Après le choc de l'annonce, elle redoutait de ne pas trouver l'énergie de sortir de chez elle. Elle a pourtant refusé de s'enfermer dans un statut de "cancéreuse" : " J'ai toujours aimé amuser ma famille avec des danses ou des chansons improvisées. J'ai eu l'idée de reprendre des chansons connues en changeant les paroles et de me filmer chez moi puis de partager ces vidéos humoristiques sur Internet "

Agnès a vendu des DVD au profit de plusieurs associations qui luttent contre le cancer du sein © Radio France - Natacha Kadur

Dans ces vidéos, Agnès apparait sans fard, comme à la maison, où la maladie s'est invitée : " On me voit sans cheveux, parfois ayant pris du poids ou fatiguée après les opérations". Elle s'autorise à parler du cancer avec légèreté et assume de mettre en scène cet enthousiasme à bon escient pour aider les autres à se sentir moins seules :

Des femmes m'ont dit que ça les avait fait rire, leur avait redonné le moral, et moi aussi ça m'a aidé alors j'ai continué - Agnès Granero

D'un naturel très sociable, elle reconnait sa chance d'avoir été bien entourée, ce qui n'est pas toujours aussi simple pour d'autres, rappelle-t-elle : "J'évoque tous les problèmes qu'on peut rencontrer pendant une maladie telle que le cancer : les problèmes financiers, de couple ..".

Une petite communauté de fans et de soutien s'est crée autour de sa chaine YouTube " Un cancer sinon rien ". Une façon de "rester en lien avec les autres, explique-t-elle, indispensable pour continuer d'être soi - même malgré la maladie. Nous sommes vivants et pas survivants."'