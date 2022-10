Octobre Rose : elles retatouent sourcils et aréoles mammaires dans leur institut palois

A l'occasion d'Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au cancer du sein, coup de projecteur sur un institut de beauté palois et ses soins spécifiques pour les malades du cancer : la reconstruction de sourcils ou d'aréoles mammaires disparus en raison d'opérations ou de chimiothérapie. Ces soins sont proposés depuis cinq ans par Nesa esthétique, institut installé en centre-ville, près de l'église Saint-Martin.

Redessiner le corps d'avant

Il s'agit de tatouages hyperréalistes afin de redessiner des sourcils sur le visage des clients et clientes, mais aussi recréer un téton et une aréole mammaire sur les seins après une mastectomie. "Le but c'est que les personnes s'aiment dans le miroir" explique Aline Sailly, la gérante du salon. "Leur corps a été mutilé, et après une expérience comme celle-ci on a du mal à retrouver son corps d'avant, et à se le réapproprier. Les personnes veulent juste voir leur corps tel qu'il était avant la maladie".

Les sourcils d'une cliente avant intervention - Nesa esthétique

Les sourcils d'une cliente après intervention et tatouage des sourcils - Nesa esthétique

Selon l'esthéticienne, ces interventions aident les malades à tourner la page : "ça permet de boucler le dossier. Par exemple sur la reconstruction des aréoles mammaires : sans retatouer le téton, on n'a pas l'impression d'un sein réparé en quelque sorte". Plus que les soins et les interventions, le salon propose un véritable accompagnement des clientes et clients au travers de leur reconstruction après la maladie. Reconstruire un lien social, c'est aussi ça que souhaite faire Aline au travers de ses soins.

Aline Sailly, gérante de l'institut Nesa esthétique Copier

"Quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas comme une femme malade"

Parmi les clients et clientes de l'institut, il y a Marie, une habituée depuis trois ans. Il y a six mois, elle a appris qu'elle avait un cancer, et qu'elle devait suivre un traitement par chimiothérapie. Mais grâce aux soins proposés par le salon, elle se dit soulagée : "ça me redonne de l'estime et ça me fait beaucoup de bien dans ce moment que je suis en train de traverser. Le soin que je me fais ça m'aide, quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas comme une femme malade".

Marie et Aline dans l'une des cabines du salon Nesa esthétique © Radio France - Flore Catala

Marie se fait faire des soins surtout pour la peau, très sèche et abîmée à cause de son traitement. Mais c'est lorsqu'elle parle du lien tissé avec les professionnelles du salon, que son visage s'illumine : "Je les adore depuis que je suis là, si je pouvais venir tous les mois faire les soins, je viendrais !"

Marie, cliente de l'institut et malade d'un cancer Copier

La gérante de l'institut, Aline Sailly, regrette cependant que ce genre de soins ne soient pas davantage connus. Il faut certes débourser entre une centaine et 600 euros en fonction des soins ou interventions, qui peuvent parfois durer plusieurs heures, mais ces prestations valent le coup d'être plus répandues et mises en avant : "j'aimerais vraiment que les personnes qui se sentent mal dans leur peau puissent savoir qu'on a des solutions à leur proposer qui sont aujourd'hui innovantes et très efficaces".