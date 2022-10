Octobre rose : en raison des fortes pluies, la Cherbourgeoise est annulée

Les fortes pluies de ce dimanche 2 octobre ont décidé les organisateurs à annuler la Cherbourgeoise. La course organisée par l’association Cœur et Cancer et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), lance traditionnellement Octobre rose, mois de lutte contre le cancer du sein.

Les dossards et lacets roses ne seront pas de sortie ce dimanche 2 octobre à Cherbourg-en-Cotentin. En raison des mauvaises conditions météo, la course organisée par l’association Cœur et Cancer et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), est annulée. Cette grande marche et course contre le cancer lance traditionnellement le mois d'Octobre rose.

Course virtuelle toujours possible

Le rendez-vous n'avait pas pu se tenir depuis deux ans du fait de la pandémie de Covid. C'est donc un nouveau coup dur. Mais les responsables avaient innové en lançant une E-Cherbourgeoise (La Cherbourgeoise virtuelle) qui a rencontré un franc succès. Elle a été renouvelée cette année. Il est donc toujours possible de la courir tout le mois d'octobre.

Lors de la dernière édition, plus de 1500 personnes s'étaient mobilisées.