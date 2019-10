La Holi, "rayon de soleil" pour les malades du cancer

Hagetmau, France

"Un cocon basé sur Hagetmau où venir trouver réconfort, écoute, bienveillance, et faire le plein de bonnes énergies". C'est par ces mots que se définit La Holi, association qui accueille depuis deux ans les personnes atteintes d'un cancer, femmes comme hommes. L'association se donne pour mission de les aider à surmonter la maladie ainsi que ses traitements, parfois très lourds pour le corps et le moral.

Accompagner les patients pour les sortir de l'isolement

L'association propose un éventail d'activités sur mesure pour s'adapter aux besoins des personnes dans leur combat contre le cancer. La structure propose ainsi à ses adhérents, selon leurs envies, de faire du sport, de l'art, de la cuisine, du bricolage, ou tout simplement parler et échanger.

L'association est née il y a deux ans, du constat de l'isolement des patients. "On voyait l'isolement des personnes" explique Laure Dandieu, infirmière et fondatrice de La Holi. "Elles ne voulaient pas faire du sport seules par peur de se blesser. Certains patients nous disaient qu'ils n'avaient pas envie, pas la motivation. J'ai le souvenir d'une femme, qui me disait : "avant je me maquillais, mais maintenant, à quoi bon ? ". Ça m'a donné envie d'orienter et d'accompagner les personnes dans ce moment, de leur proposer un _relais après le suivi médical_".

"Les personnes ne sont pas juste un sein, un pancréas, un foie, un cerveau. Elles existent au-delà de leur cancer, elles ont des désirs, et des besoins". Laure Dandieu, infirmière et fondatrice de La Holi.

Au-delà du suivi médical

L'association fonctionne alors comme un relais dans la mesure où elle propose un accompagnement différent, après les traitements médicaux subis par les patients. "Le suivi médical, c'est une chose. Mais après on est à la maison, et on attend" témoigne Cathy, l'une des adhérentes de l'association. C'est justement là qu'intervient La Holi, pour permettre aux patients de reprendre une activité, et d'oublier un peu leur maladie. "Le médical, on en a assez" explique une autre adhérente. "On est en plein dedans pendant plusieurs mois, donc on n'en veut plus. On veut des association comme La Holi pour sortir du médical".

Pour beaucoup, l'association est un pilier, car elle permet de mettre entre parenthèses la maladie, le temps de quelques heures par semaine, et de retrouver le moral. Cathy, de son côté, voit l'association comme "un rayon de soleil".

Retrouver une vie "normale"

L'association se donne aussi pour mission d'aider les patients à retrouver une vie "normale", et à sortir de l'isolement. Des cours de gym douce, adaptés aux corps affaiblis par les traitements et chimiothérapies, permet ainsi aux patients de se remettre au sport, et à terme de pouvoir en faire de leur côté, chez eux ou en groupe.

C'est aussi aider les adhérents à retrouver le moral et une meilleure estime de soi, grâce à des cours et des conseils de maquillage par exemple, grâce à des groupes de soutien, ou à l'intervention d'une diététicienne nutritionniste et d'une socio-esthéticienne.

Une association en manque de soutiens

Après deux ans d'existence, La Holi a fait beaucoup pour les personnes touchées par le cancer, mais avec peu de moyens. Aujourd'hui, ses fondateurs et adhérents la font vivre grâce à leur investissement, et à des subventions locales, mais elles aimeraient que l'association soit mieux connue et reconnue, pour que ses actions se poursuivent et s'étendent.

Cathy, de son côté, en parle beaucoup autour d'elle : "il faut _le crier sur les toits_. Et puis Octobre Rose, c'est le moment ou jamais d'en parler et de faire partager ça à tout le monde, parce que tout le monde maintenant connaît quelqu'un qui a un cancer. Ça devrait être reconnu ! Moi je suis trop déçue qu'il n'y ait que nous qui ayons cette possibilité".

Beaucoup, comme Cathy, aimeraient voir ce genre d'associations se généraliser, pour permettre à plus de patients de bénéficier de cet accompagnement essentiel et nécessaire pour combattre le cancer.