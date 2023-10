Octobre Rose : "Le dépistage m'a sauvé la vie", témoigne Nathalie, une Landaise de 60 ans

Le dépistage sauve des vies ! C'est le message porté par Octobre Rose, opération qui a lieu tous les ans au mois d'octobre pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein. En France, le dépistage organisé s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans, en leur proposant une mammographie tous les deux ans.

ⓘ Publicité

Mammographie de routine

Un message que défend ardemment Nathalie Peyre : cette habitante d'Arblade-le-Bas, près d'Aire-sur-l'Adour, a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2021. Elle avait alors 58 ans. Et c'est lors d'une mammographie de routine, à l'occasion de ce dépistage organisé, que la tumeur a été découverte. Et pourtant, cette année-là, Nathalie avait bien failli zapper l'examen : "J'avais reçu une invitation pour faire ma mammographie au mois de janvier. D'habitude, je les fais toujours, scrupuleusement. Mais là, nous étions en plein Covid, alors j'ai laissé couler. Au mois de mai, j'ai reçu une relance. Et c'est mon mari qui a insisté pour que je prenne rendez-vous", raconte Nathalie Peyre.

Opération et radiothérapie

Elle prend donc RDV. Deux semaines après, elle fait sa mammographie. Le radiologue lui conseille alors de passer une échographie, puis on lui demande de faire une biopsie. Et quelques jours après, le verdict tombe : Nathalie a un cancer du sein. "Là, ç'a été le trou noir", témoigne-t-elle. "Heureusement, lors de l'annonce du diagnostic, j'étais accompagnée par mon mari, j'avais besoin de son soutien."

Tout s'enchaine alors très vite : "Deux mois pile-poil après ma mammographie, j'ai été opérée, on m'a enlevé la tumeur. Ensuite, j'ai eu des séances de radiothérapie. Là actuellement, je suis sous traitement d'hormonothérapie pour éviter une récidive. Mais aujourd'hui, je suis guérie, je considère que la maladie est derrière moi."

Dépistage primordial

Mais Nathalie Peyre sait aussi que si elle est encore là aujourd'hui, c'est parce que son cancer a été détecté de façon précoce, grâce au dépistage. Alors aujourd'hui, elle témoigne pour encourager toutes les femmes à se faire dépister : "Je pousse toutes mes connaissances, mes amies, les femmes de ma famille à aller faire leur mammographie quand elles reçoivent leur invitation. Parfois, la tumeur est si petite que l'on ne sent rien à la palpation, alors que la mammographie permet de la détecter. C'était mon cas. Et ensuite, en deux mois, la tumeur a doublé de volume et le cancer a progressé vite. Se faire dépister, c'est quelque chose de primordial, ça sauve des vies ! Je n'en avais pas autant conscience avant. J'ai toujours fait mes mammographies de contrôle, mais c'est vrai que je prenais ça un peu à la légère. J'avais tort, car aujourd'hui, je sais que ça peut arriver à n'importe qui, même si on n'est pas considérée comme à risque."

47% des Landaises ne se font pas dépister

Le département des Landes fait partie des bons élèves du dépistage du cancer du sein, au niveau régional comme au niveau national. L'année dernière, le taux de participation à la campagne de dépistage était de 52,9% dans les Landes, ce qui le place à la première place en Nouvelle-Aquitaine. C'est également 8 points de mieux qu'au niveau national (taux national : 44,9%). Mais cela veut quand même dire que près de la moitié des femmes concernées (47,1%) ne se font toujours pas dépister...