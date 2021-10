Octobre rose : les pompiers de la Haute-Savoie vont illuminer 60 sommets

"Il faut que ce soir, aux quatre coins du département, tout le monde puisse voir un ou plusieurs points roses et ainsi penser à toutes les femmes touchées par cette maladie." Être vus pour sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein, c’est l’objectif des organisateurs de l’opération prévue ce samedi 23 octobre en Haute-Savoie. Sous l’égide de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, les amicales des centres d’incendie et de secours, les associations de jeunes et d’anciens sapeurs-pompiers, près de 700 personnes vont gravir plusieurs montagnes pour allumer des feux à mains de couleur rose.

"A 20 heures, on allume tous nos fumigènes roses." - David Chambre, président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Marnaz-Scionzier

Cette mobilisation est également dédiée à la récolte des fonds au profit de la recherche scientifique. Les dons sont à envoyer à : Union départementale des sapeurs-pompiers, 2 chemin de servette 74100 Vétraz-Monthoux (en mentionnant avec les paiements l’opération "Octobre Rose")

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie c’est :

4500 adhérents

88 amicales (sapeurs-pompiers ainsi que personnels administratifs, techniques et spécialisés confondus)

700 jeunes sapeurs-pompiers répartis en 27 associations

920 anciens sapeurs-pompiers

"Pour que tout le monde pense aux femmes touchées par cette maladie." - Franck Hamoneau, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie