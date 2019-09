Octobre Rose : "Mon cancer du sein a ruiné mes projets de vie" raconte une patiente

Allure élancée, souriante et pleine d'envie. Éléonore a souhaité raconter sa mésaventure en marge de l’Octobre Rose car elle revient de loin : un cancer du sein lui a été décelé en mars dernier. Un coup de massue pour la trentenaire qui menait jusqu'à présent une vie saine, sans alcool ni tabac, alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle.

J'ai senti une boule dans mon sein. Je suis donc allée voir mon médecin pour une radiologie et une mammographie. Mais ça été difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement pour ces deux examens car je venais de commencer mon nouvel emploi donc compliqué de me libérer en semaine. Deux mois et demi après, j'ai mon examen et la radiologue me dispute puisqu'à ce stade ce n'était pas bénin et que j'aurai pu en mourir" raconte la jeune patiente de l'Institut Curie à Paris.