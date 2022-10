Octobre rose : "On ne regardera plus mon sein en se disant la pauvre, mais on se dira que c'est beau"

Il y règne une odeur familière, douce et chaleureuse. Comme lorsqu'on retrouve un parent proche, trop longtemps perdu de vue. Son regard bienveillant et son sourire lumineux accueillent le visiteur. Claire (il s'agit d'un prénom d'emprunt) ouvre la porte de sa maison et livre son histoire sans honte, sans retenue, avec humour et fierté. Elle est dynamique, optimiste et bavarde. Un petit côté artiste, voire excentrique. Et une assurance tranquille en l'avenir, en l'humain. Pourtant, la vie n'aura pas épargné cette Landaise de 67 ans.

Il y a plus de 20 ans, Claire a une visite de contrôle chez le gynécologue, qui lui fait une mammographie. Le médecin découvre ce qu'on appelle des microcalcifications, des cellules précancéreuses, d'une malignité de 4 sur 5, qui, si on ne fait rien, deviendront probablement un jour un cancer. "J'avais 41 ans et des enfants qui étaient jeunes. Je me suis vue passer de l'autre côté, dans la boîte en sapin", décrit-elle. "Je me suis effondrée parce que, je me suis demandée ce qu'allaient devenir mes enfants."

Pour ne prendre aucun risque, les médecins lui expliquent qu'il faut lui enlever son sein gauche. Un nouveau coup dur. "Cela n'a pas été facile du tout. J'avais 41 ans, j'étais prof d'EPS, en tee-shirt ou en maillot de bain toute l'année. Donc il n'était pas question que j'ai un trou à la place de mon sein, ce n'était pas possible. Je me suis battue comme une folle", raconte Claire. Mais elle finit par se rendre à l'évidence. "On m'explique à ce moment-là que si je me fais opérer, j'ai 99,99% de chance d'être guérie. Et lorsqu'on entend le mot guérison, quand on parle de cancer, c'est une chance, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque", avoue-t-elle dans un sourire. "J'ai donc suivi l'avis médical, j'ai été opérée et j'ai eu l'ablation et la reconstruction de mon sein dans la même opération."

Le chirurgien prend donc son grand dorsal, un muscle qui se situe dans le dos, le tire sous son bras gauche, l'accroche au niveau du sternum avec une petite prothèse de sérum physiologique pour donner le galbe d'un sein. "Le chirurgien plastique qui m'a reconstruit le sein a fait du bon travail", décrit-elle. "Mais cela reste un sein abîmé."

Tourner définitivement la page de la maladie

Pendant plus de 20 ans, les choses en resteront là. Claire explique d'ailleurs qu'elle a toujours assumé son histoire, ses cicatrices et ce sein reconstruit. Jusqu'à ce qu'elle tombe, par hasard, sur cette association, Sœurs d'encre , qui propose aux femmes touchées par le cancer du sein de se faire tatouer. Il ne s'agit pas là de récréer un mamelon, comme cela peut se faire dans le cadre d'une reconstruction mammaire, mais d**'un tatouage artistique, esthétique**.

Le tatouage de Claire suit la cicatrice de son opération, de sa poitrine à son dos. © Radio France - Fanette Hourt

Pour Claire, cela a été une véritable révélation. Pourtant, "au départ, je ne suis pas du tout pour le tatouage. Mes enfants sont tatoués, mes belles-filles aussi, mais moi ? Non, je me disais que ce n'était pas pour moi. Mais j'ai trouvé cela tellement extraordinaire, je ne me suis pas posée la question", raconte-t-elle en riant. "J'ai trouvé que c'était tout à fait ce qu'il me fallait, surtout la symbolique. On ne regardera plus mon sein en se disant la pauvre, mais on se dira que c'est beau, c'est super."

Une sorte de renouveau, de renaissance pour Claire et pour ces femmes. "Après cette maladie, le tatouage permet de tourner une page, c'est un accomplissement", ajoute Marion. Cette tatoueuse du Lot-et-Garonne, plus connue sous le pseudonyme Barbapink, fait partie de Sœurs d'encre, et elle a tatoué gratuitement Claire lors d'un événement de l'association à Bordeaux, organisé dans le cadre d'Octobre rose. Cela fait plusieurs années qu'elle s'est lancée dans cette démarche bénévole, après que sa propre grand-mère a été touchée par la maladie.

Le temps d'un tatouage, ces patientes lui confient donc leur corps, plutôt qu'à un médecin. Une relation éphémère et atypique se tisse ainsi. "Elles me racontent leur parcours. Et on se rend compte qu'elles sont souvent seules pour affronter la maladie", décrit la tatoueuse, émue. "Après le tatouage, le regard qu'elles portent sur elles-mêmes change, et c'est toujours très beau de les voir se découvrir, se regarder une fois le tatouage fini. Moi j'ai vraiment l'impression de les aider."

Claire, elle, a choisi un dessin d'une grande finesse : des fleurs de coquelicot, des feuilles de ginkgo, cette arbre asiatique qui peut vivre plus de 1000 ans, pour finir de réparer ce corps abîmé, mais toujours debout.