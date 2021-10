Octobre rose : top départ pour la 7ème édition des foulées roses d'Olivet contre le cancer du sein

Les foulées roses d'Olivet, près d'Orléans, reprennent à l'occasion d'octobre rose, un mois dédié à la sensibilisation et lutte contre le cancer du sein. Après une année au programme modifié, et sans rassemblements, les courses et marches à pieds en présentiel ont repris ce samedi.

Une petite masse rose a pris possession de la baie des Bêchets, à Olivet, près d'Orléans, ce samedi matin. Ils étaient une petite centaine à participer aux deux premières courses et marches à pied de cette septième édition des Foulées roses. Tout au long du mois d'octobre, à l'occasion d'Octobre rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer et la sensibilisation sur l'importance du dépistage, plusieurs petits rassemblements sont organisés par l'association, généralement les week-end. Une seule condition pour participer : présenter son pass sanitaire.

Programme hybride

Depuis 2015, les foulées roses permettent de lever des fonds pour le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Chaque inscription permet de faire un don, et cette année, au 2 octobre, il y a déjà 3.000 inscrits. Après une année au programme 100% virtuel, Covid-19 oblige, les organisateurs ont opté pour une septième édition un peu hybride mêlant des activités communes sur le terrain, avec des points de rencontre et tout de même des événements virtuels.Trois types de parcours sont proposés : 3 km (marche), 5 km (marche ou course), 10 km (marche ou course).

Avant le début de la course des Foulées roses à Olivet, place à l'échauffement en musique pour tout le monde : marcheurs comme coureurs. © Radio France - Cécile Da Costa

"Cette année on s'est dit que quand même pour les foulées, il y a un esprit festif qui doit être là", explique Marie Allaire, adjointe en charge de la santé, à la mairie d'Olivet organisatrice de l'événement. "Mais avec le contexte sanitaire on ne pouvait pas faire d'événements géants comme les autres années, donc on va en faire des petits." Tous les inscrits cette année ne participent donc pas forcément aux rassemblements, il peuvent aussi courir de leur côté, comme ça avait été le cas en 2020. Cette année là, les foulées roses comptaient 3.000 inscrits, ce qui avait permis de reverser 30.000 euros à la Ligue contre le cancer.

50% des femmes seulement se font dépister dans le Loiret

La Ligue départementale de lutte contre le cancer est d'ailleurs présente au rassemblement des foulées roses. Sous une petite tente, ils mettent notamment à disposition des prospectus pour informer les participants et les sensibiliser sur l'importance du dépistage. "Dans le Loiret, on n'est pas les meilleurs élèves, il n'y a pas assez de femmes qui se font dépister", alerte Patrick Michenet, médecin hospitalier et président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer. "Je crois qu'on est tout juste autour de 50% des femmes qui se font dépister, il devrait y en avoir beaucoup plus." Un dépistage qui est entièrement remboursé.

Patrick Michenet est médecin hospitalier et président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer. © Radio France - Cécile Da Costa

Au delà de la sensibilisation, les membres de la Ligue sont aussi là pour faire découvrir les soins de supports, annexes aux thérapies contre le cancer. Ils visent à améliorer le confort des malades pendant leur combat contre le cancer. Cela passe par de la méditation, du yoga, des groupes de paroles... Samedi 9 octobre, la Ligue loirétaine contre le cancer sera à la salle Marcel Garcin à Olivet de 14h à 17h pour faire une démonstration de ces soins de support.

On sait qu'il y a un bénéfice à se faire dépister : ça permet d'éviter les décès en détectant le cancer à un stade débutant - Patrick Michenet, président du comité loirétain de la Ligue contre le cancer

Cette sensibilisation est essentielle pour Hélène, venue pour la première fois avec son compagnon Sébastien aux Foulées roses. Elle, a été diagnostiquée avec un cancer du sein au printemps."Il faut qu'on parle davantage de ce cancer, moi c'est comme ça que j'ai détecté cette maladie", explique Hélène venue soutenir son compagnon qui courrait pour elle, et venue "soutenir toutes les femmes qui potentiellement peuvent être touchées par le cancer du sein". En France, une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie par le cancer du sein.