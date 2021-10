Octobre rose : une Niortaise en finale d’un concours national de photographie contre le cancer du sein

Céline Roland, 38 ans, est passionnée de photographie depuis toujours. Ce qu'elle aime : capturer les émotions, sans artifices. "Je préfère quand c’est percutant, parce que c’est la vie, c’est vrai. On ne peut pas dire qu’une femme malade, elle voit des choses toutes belles, toutes roses", confie la Niortaise. Cette réalité, celle de 54.000 femmes diagnostiquées chaque année, c’est ce que lui a permis d'immortaliser son modèle.

Camille, la vingtaine, a dû subir une ablation du sein l'année dernière. Sous l'objectif de Céline, la jeune femme, aujourd’hui en rémission, pose, cicatrice apparente. "On ne cache rien mais tout en enlevant le côté « drama » de la maladie et de dire qu’on peut apporter de la lumière. Et que même une femme malade peut-être jolie", ajoute la photographe avec le sourire. Un travail qui nécessite de la patience. "Rien n’est possible tant que les femmes n’acceptent pas leur maladie et leur corps. Il faut du temps, de l’écoute et de l’empathie", glisse l’artiste.

Le cliché de Céline Roland, avec pour modèle Camille, a été retenu en finale du Estée Lauder Pink Ribbon Award 2021. Les lauréats seront connus en novembre. - @Estée Lauder Pink Ribbon Award 2021

Un projet de "photos thérapie" avec les femmes touchées par le cancer du sein

Ce cliché a donc été retenu dans le cadre du concours "Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award 2021". Céline Roland s’y est présentée par hasard, incitée par ses proches à sauter le pas. De la lutte contre le cancer, elle ne connaissait que les campagnes de prévention. Aujourd’hui, elle veut s’impliquer davantage auprès des femmes touchées par le cancer. Elle mettra bientôt en place des séances de photos thérapies. "J’espère qu’elles viendront, sinon c’est moi qui irait les chercher ! Qu’elles puissent comprendre qu’elles ont le droit aussi d’être mises en lumière". Les résultats du concours seront connus en novembre. D’ici-là, Céline a monté une exposition grâce aux clichés réalisés avec Camille. Ils seront exposés tout au long du mois d'octobre à la polyclinique d'Inkerman, à Niort.