Octobre Rose : une salle dédiée aux patientes dans une pharmacie de Paris

Sandra s'observe dans le miroir, après une session maquillage : la parisienne profite de cet atelier proposé à l'occasion d'Octobre Rose pour une mise en beauté. À la pharmacie Eiffel Commerce, dans le 15ème arrondissement de Paris, une salle dédiée aux patientes a été créée il y a six mois. "Je ne me suis jamais vue comme ça ! lance-t-elle. J'aime beaucoup."

Mieux accompagner les patientes

En rémission après un cancer du sein, et en cours de reconstruction mammaire, elle se réapproprie peu à peu son image. "J'avais perdu le gout à tout. D'être malade, on se sent moche, explique Sandra. Ça fait chaud au cœur d'avoir un petit endroit à la pharmacie qui ne soit pas juste 'maladie' !" Au-delà de cet atelier maquillage, bénéficier de cet espace dédié est une véritable aide pour Laurence, en fin de radiothérapie. "J'ai pu bénéficier de conseils, c'est très bien, explique-t-elle. Dans une pharmacie comme ça, c'est beaucoup plus facile, et c'est _un support complémentaire quand on ne va plus à l'hôpital_."

De l'autre côté de la vitre, des personnes défilent dans les rayons, en quête de médicaments. Créer cette bulle pour les patientes au cœur même de la pharmacie était une volonté affichée : plusieurs membres de l'équipe ont été formés spécifiquement pour, comme Mariko Kawamura. "Quand on passe devant la cabine et qu'on voit les sous-vêtements adaptés aux prothèses mammaires, les prothèses capillaires, ça marque, explique la pharmacienne. Ça suscite de la curiosité, et _de fil en aiguille, certaines patientes viennent nous parler et nous expliquer qu'elles sont concernées_. Certaines ont besoin de cette intimité."

Conseiller selon les traitements suivis

Si des sessions d'échange avec une pharmacienne, parfois pendant 45 minutes, permettent de soigner un peu le moral, il s'agit aussi d'aider les malades à faire face aux effets secondaires des traitements. Produits pour la peau, maquillage, gammes de soins : "au lieu qu'elles aillent tout chercher à droite et à gauche dans la pharmacie, on les a regroupé dans cette salle, explique Mariko Kawamura, et on sait qu'ils sont compatibles et conseillés pour les personnes atteintes d'un cancer."

Dans cette salle, la pharmacie regroupe l'ensemble des produits compatibles pour les personnes sous traitement contre le cancer © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Carine Larchet, qui intervient ponctuellement pour un atelier maquillage correcteur, veille ainsi toujours aux produits qu'elle utilise sur les patientes. "Quand on a des cils malgré la chimio ou la radio, il ne faut pas utiliser n'importe quel mascara, explique-t-elle. Selon leur composition, ils peuvent les fragiliser. _Dans le cadre du cancer du sein, on est sur une chimiothérapie assez agressive, qui provoque des peaux lésées, des pertes de cheveux, des rougeurs intempestives_." Autant de facteurs à prendre en compte pour redonner leur confiance en elle à ces femmes.