Octobre rose : une sélection d'initiatives en nord Franche-Comté

21 communes mobilisées dans le Pays de Montbéliard

Dans le Pays de Montbéliard, 21 communes se mobilisent pour des marches roses, ateliers de prévention ou conférences.

ⓘ Publicité

On peut citer l'Audincourtoise, marche et course de 5 km dimanche 8 octobre depuis la place du marché, ainsi que l'évènement solidaire « Octobre rose : danser, naviguer, marcher, rouler » le même jour à Colombier Fontaine.

Le 27 octobre, Exincourt organise un défilé de mode avec la ligue contre le cancer.

Défi connecté à Belfort

Belfort s'engage, pour sa part, dans le défi connecté : les équipes se constituent pour tenter de parcourir le maximum de pas, lors d'évènements organisés ou non.

Ce défi pourra notamment s'exprimer lors de la marche rose, samedi 7 octobre, à la base nautique des Forges.

Une marche de l'espoir part également du pied de la Citadelle le 16 octobre et avant un bal rose à la salle des fêtes le dimanche 29 octobre.

L'an dernier, les différentes collectes avaient permis de réunir 31 000 € dans le Territoire de Belfort.

Héricourt et Luxeuil les Bains se parent également à leur manière de rose pour ce mois de sensibilisation, avec défis sportifs et stand de sensibilisation.