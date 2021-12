Une page se tourne à Châteauneuf-du-Faou, dans le Finistère. Le bistrot "Chez Grégoire" ferme définitivement ses portes ce vendredi 31 décembre. La patronne, Odette Péron, va prendre une retraite bien méritée, à 90 ans. Après plus de 65 ans passés derrière le comptoir.

Odette, après plus de 65 ans dans son bar en Bretagne, prend sa retraite

C'est une véritable institution à Châteauneuf-du-Faou. Et ici, malgré la devanture "Chez Grégoire", tout le monde l'appelle "Le pain qui saoule". Un surnom qui vient des décennies où le bar était aussi une boulangerie. Grégoire, le mari d'Odette, faisait du pain. Et elle servait des verres aux clients. A tel point que certains repartent en oubliant leur baguette sur la table !

Des anecdotes à la pelle

Et elle a plein d'anecdotes de retours épiques. Comme ce client qui lui lance un jour, outré après être sorti dehors : "Ils m'ont piqué mon volant !". Odette nous explique en rigolant : "en fait il était passé par la porte arrière ...". Ou encore ce jour où un adjoint au maire repart avec la voiture du maire, exactement le même modèle, et rentre chez lui sans s'en rendre compte.

Par contre Odette, elle, ne boit pas une goutte d'alcool, c'est le secret de sa longévité pour tenir plus de 65 ans derrière le comptoir. "Moi je ne bois pas. On a toujours dit que le bistrotier doit faire toute la semaine avec le même verre" lance en riant la future retraitée. "Le client est roi comme on dit. C'est comme ça, il faut écouter."

Cousine de Mylène Farmer

Ici, tout le monde connait ses liens de famille avec... la chanteuse Mylène Farmer, s'il vous plait ! "Le grand-père de Mylène et ma grand-mère étaient frère et sœur. Je l'ai vu à un enterrement l'été dernier, elle est très sympathique."

Zavatta repart avec le nez bien rouge

Mylène Farmer n'est jamais venue boire un coup. Mais Bernard Hinault oui, il est d'ailleurs en photo avec Grégoire, encadrée sur le mur. Une affiche dédicacée par Achille Zavatta, le clown, est aussi accrochée. Il était venu pour une représentation. "Mais ils ont tellement bu avec le boulanger et des copains, qu'il n'a pas pu jouer", lance la patronne en riant.

L'ambiance atypique de ce bistrot hors du temps va manquer aux habitués, comme Jean-Yves. "C'est un bar social parce qu'on retrouve tout le monde, des plus riches aux plus pauvres. Et personne n'est foutu dehors." Odette confirme, fièrement, qu'elle n'a jamais mis quelqu'un à la porte.

Des problèmes de voisinage réglés au comptoir

Des histoires de voisinage se sont même réglées au comptoir, nous confie le maire de la commune. Des discussions avec les élus aussi, pour avancer sur certains sujets collectifs à Châteauneuf-du-Faou.

Et à la fin, ça se termine toujours de la même manière. Odette annonce gentiment la fermeture, comme le raconte Jo : "Quand on a bu un petit verre, elle nous dit : "bon, allez voir à la maison, il est temps de rentrer."

Odette le dira à Jo et aux autres, une dernière fois ce vendredi soir, vers 20 heures... Mais elle le promet, sa porte restera toujours ouverte pour ceux qu'elles considèrent comme "des amis, pas des clients".

La photo de Bernard Hinault et Grégoire, encadrée sur le mur. © Radio France - Léo Rozé