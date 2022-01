Odor, le chien qui fait du bien, au collège de Saint-Denis-en-Val

Depuis plusieurs années déjà, le collège Val de Loire de Saint-Denis-en-Val pratique ce qu'on appelle " la médiation animale". Le principal possède des poissons rouges et il y a toujours eu des lapins et un hamster à l'infirmerie scolaire." Le simple fait de prendre un animal sur ses genoux, de se poser, de le caresser, c'est scientifiquement prouvé que ça aide à se détendre" explique Elodie Thauvin, l'infirmière en poste au collège.

Il s'est allongé sur mes jambes et je me suis sentie apaisée-Anaïs, 12 ans

L'idée de faire intervenir un chien est venue suite à la crise sanitaire et aux confinements. " L'an passé, on a eu des élèves qui avaient de grosses angoisses, qui ne voulaient plus venir au collège, qui avaient peur des autres. On s'est dit que le fait d'avoir un animal avec eux sur le site pourrait les aider."

Odor avec une collégienne à l'infirmerie

Formé par l'association Handi' Chiens, Odor est donc arrivé au collège à la mi-septembre. Il s'agit d'un Golden Retriever de 3 ans aux longs poils roux. " C'est un chien d'assistance, qui a été formé pour accompagner, rassurer. Il répond à des ordres bien précis" explique Elodie Thauvin. Odor n'est pas un amusement, ni un jouet. Il ne passe pas son temps à se promener dans les couloirs. " Il a un emploi du temps comme n'importe quel collègue" insiste l'infirmière.

Odor se repose à l'infirmerie © Radio France - Patricia Pourrez

Souvent, Odor est à l'infirmerie où il aide à apaiser les tensions et même les douleurs. Allongée sur un lit, Anaïs, 12 ans, se plaint de douleurs au dos. " L'infirmière a proposé qu'Odor s'allonge à côté de moi. C'était agréable, il s'est endormi sur mes jambes et ça m'a apaisé'" confie la jeune fille. Parfois, il sert simplement de sujet de discussion pour aborder des problématiques plus complexes avec un jeune qui a du mal à se confier.

Odor est désormais un intervenant régulier du dispositif ULIS

Dans le projet porté par le collège, Odor a aussi un rôle pédagogique. Il intervient notamment dans le dispositif ULIS ( Unité Localisée d'inclusion scolaire) pour les élèves en situation de handicap. Ils sont 12 dans ce cas au collège de Saint-Denis-en Val. " Quand il est avec nous, le chien aide déjà à créer du lien entre les élèves entre eux, avec moi aussi" explique Isabelle Guimbaud, la référente du dispositif.

Odor en classe lors d'une séance de travail

Il y a par exemple le cas d'un élève autiste qui régulièrement vient s'allonger sur le ventre du chien. "Odor a été dressé pour cette situation. L'élève écoute les battements du cœur de l'animal, il passe ses doigts dans les poils du chien et au final, ça l'apaise". Mais Odor a aussi un rôle actif dans l'apprentissage. Il participe à la classe en allant par exemple chercher dans un seau des balles avec des lettres dessus. " L'élève doit ensuite classer ces lettres et forcément, c'est plus motivant quand c'est le chien qui lui amène".

Depuis son arrivée au collège, " il n'y a que des retours positifs" selon Elodie Thauvin, " certains enseignants étaient sceptiques au début mais ils comprennent petit à petit que ce chien peut apporter quelque chose. Les retours des parents sont aussi très enthousiastes". En dehors des heures de collège, Odor vit en "garde alternée" chez l'infirmière et la référente ULIS. Ses frais de nourriture et d'entretien sont eux pris en charge par le collège.