Oeufs contaminés au Fipronil : une deuxième entreprise de Vendée touchée

Une deuxième entreprise vendéenne est rattrapée par le scandale du Fipronil, cet insecticide en principe interdit pour les animaux destinés à la consommation. Après la Fournée Dorée à La Mothe-Achard, c'est la société Geslin de Chauché qui est concernée.

Le nom de l'entreprise Geslin de Chauché apparaît dans l'actualisation quotidienne du ministère de l'agriculture sur les œufs contaminés au Fipronil. Le 18 juillet dernier, cette société spécialisée dans les œufs de table et les ovoproduits a reçu 172.800 œufs en provenance des Pays-Bas.

Les œufs Geslin sont désormais sur la liste des entreprises touchées par le scandale du Fipronil - Capture d'écran Ministère de l'agriculture

Des œufs sans doute déjà transformés voir consommés

Ces œufs ont forcément été transformés en ovo-produits, c'est-à-dire des blancs et des jaunes, séparés ou pas, en tous cas débarrassés de leur coquille pour être ensuite revendus à des fabricants de brioches, de pâtes, de gâteaux ou encore de plats cuisinés. "Et vu la date à laquelle ces œufs contaminés ont été reçus, ils ont déjà du être utilisés et même mangés pour certains", selon, Loïc Coulombel du Syndicat national des industriels et des professionnels de l’œuf, qui répète "qu'il n'y a pas de risque pour la santé". Il précise aussi que tous les œufs de table qu'on trouve en boîte dans les supermarchés sont pondus en France.

Les produits identifiés et bloqués

En tous cas, dès que l'entreprise Geslin a été informée qu'elle était touchée par le Fipronil, elle a du appliquer la procédure : les produits pour lesquels ces œufs ont été utilisés ont été identifiés, les fabricants et les distributeurs ont été prévenus pour qu'ils soient bloqués en attendant le résultat des analyses. En attendant de savoir s'ils contiennent, ou pas, du Fipronil.

Les oeufs Geslin sont donc la deuxième entreprise vendéenne concernée par le scandale du Firponil puisqu'on sait donc déjà depuis la fin de la semaine dernière que La Fournée Dorée, qui fabrique des brioches à La Mothe-Achard a elle reçu 31 tonnes d'ovoproduits en provenance de Belgique.

