Oeufs contaminés : une productrice en Mayenne double ses ventes d'oeufs de poules élevées en plein air

En plein scandale des oeufs contaminés en Europe, les consommateurs mayennais ont vite trouvé une solution : se retourner vers les producteurs locaux. Sur le marché d'Evron, une productrice a doublé ses ventes d'oeufs élevés en plein air.

Des marques de gauffres retirées des rayons, c'est l'un des derniers rebondissement dans l'affaire des œufs contaminés. Petit rappel : 17 pays européens sont touchés. En France près de 250 000 œufs sont contaminés par un insecticide, le fipronil. Tout ça dans des élevages en batterie venus des Pays-Bas et de la Belgique. Du coup en Mayenne, on se tourne vers les producteurs locaux ! Comme chez Isabelle, elle élève des poules en plein air dans la Sarthe et vend ses œufs sur le marché d'Evron. Résultat, depuis le début du scandale, elle vend deux fois plus d’œufs, 1200 en une semaine. Et ça, c'est positif pour elle, enfin le début d'une prise de conscience chez les consommateurs.

"Il faut privilégier les petits éleveurs" selon Isabelle, productrice Copier

Inquiétude et dédramatisation dans les étals du marché

Parmi les passants, les sentiments sont contrastés. Il y a les inquiets, "encore un nouveau scandale sanitaire", les optimistes, "de toute façon, moi je ne mange que bio alors je ne suis pas concerné", et les plus terre-à-terre, "vu le nombre d’œufs contaminés, y'a pas grand risque. Et faut surtout pas dramatiser !". Certains même se frottent les mains..