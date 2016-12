A Offenbourg près de la frontière, les Allemands veulent profiter du marché de Noël malgré les attentats

Après l'attentat de Berlin, le gouvernement allemand a décidé de maintenir les marchés de Noël. À Offenbourg, les Allemands sont nombreux à déambuler dans le petit marché, situé dans le centre de la ville. Malgré la peur de nouvelles attaques terroristes, ils veulent profiter de cette tradition.

Patrouilles accrues, obstacles érigés autour des marchés de Noël, les pays européens, ont annoncé un renforcement de mesures de sécurité après l'attentat de Berlin. Mais une chose est sûre, en France comme en Allemagne les marchés de Noël sont maintenus. A Offenbourg, le petit marché de Noël bat son plein, au lendemain des attentats. Pour Léa, c'était important d'être ici, au lendemain des attentats : "Nous sommes vraiment tous très choqués. C'est très triste d'utiliser cette fête comme acte de terrorisme. Il ne faut vraiment pas que nous restions à la maison. Justement ça devrait nous pousser à sortir et fêter Noël comme nous le voulons."

À Offenbourg, les Allemands profitent du marché de Noël et de la patinoire © Radio France - Romane Porcon

Ils privilégient les petits marchés de Noël

Verina est venue déjeuner avec ses parents. Ils sont venus exprès pour les fêtes de fin d'année, mais ils privilégient les petits marchés de Noël : _"On n’imagine pas que ça puisse arriver à Berlin. Mais Berlin est une grande ville. Nous n’allons pas aller au marché de Noël de Strasbourg. C’est trop dangereux. Mais oui, en Allemagne, clairement ça devait arriver un jour."

En tant que commerçant c'est vital que nous restions ouvert - Mario, tient un stand au marché de Noël d'Offenbourg

Mario, tient un stand dans ce marché de Noël. Il est soulagé de savoir que le marché va rester ouvert jusqu'au bout : "Bien sûr que nous avons peur. On ne s'imagine pas qu'on fait un boulot dangereux mais on doit le faire puisqu'on doit vivre. En tant que commerçant c'est vital que nous restions ouvert et que nous continuons à faire de l'argent."