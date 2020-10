43 communes du cœur de l'agglomération toulousaine sont concernées par le couvre-feu. Interdiction donc de sortir de chez soi entre 21h et 6h du matin à partir de ce samedi soir.

OFFICIEL - 43 communes concernées par le couvre-feu à Toulouse et dans sa région, la liste complète

France Bleu Occitanie vous en parlait déjà depuis ce jeudi, l'annonce est désormais officielle. 43 communes sont placées sous couvre-feu à Toulouse et dans sa région à partir de ce samedi soir 21h, et cela pour au moins quatre semaines.

La liste des 43 communes concernées par le couvre-feu dans la région toulousaine. - Préfecture de Haute-Garonne

En clair, il est désormais interdit de sortir de chez soi de 21h à 6h du matin, sauf avec une attestation de déplacement et un motif valable, que ce soit familial ou professionnel. Une situation qui ressemble tout de même beaucoup à la période de confinement.

Le périmètre de base était d'abord pensé autour de Toulouse et des 16 autres communes de sa métropole placées en alerte maximale depuis dimanche dernier. Vient désormais s'y ajouter les autres communes de Toulouse Métropole, plus six autres communes limitrophes. Labège, Ramonville Saint-Agne ou encore Plaisance-du-Touch en font aussi partie "en raison d'indicateurs élevés" selon la préfecture.

Les premiers chiffres parlaient de 103 communes et de zones plus rurales concernées elles-aussi par le couvre-feu. Le préfet Etienne Guyot a finalement décidé de restreindre cette zone.

La majeure partie des communes du Sicoval, du Muretain et la communauté de communes de la Save-Au-Touch ne sont donc pas concernées, mais restent en zone de vigilance renforcée.

La liste par ordre alphabétique des 43 communes concernées par le couvre-feu :

Aigrefeuille

Aucamville

Aussonne

Auzeville-Tolosane

Balma

Beaupuy

Beauzelle

Blagnac

Brax

Bruguières

Castanet-Tolosan

Castelginest

Colomiers

Cornebarrieu

Cugnaux

Drémil-Lafage

Fenouillet

Flourens

Fonbeauzard

Gagnac-sur-Garonne

Gratentour

L’Union

Labège

Launaguet

Lespinasse

Mondonville

Mondouzil

Mons

Montrabé

Pibrac

Pin-Balma

Plaisance-du-Touch

Portet-sur-Garonne

Quint-Fonsegrives

Ramonville-Saint-Agne

Saint-Alban

Saint-Jean

Saint-Jory

Saint-Orens-de-Gameville

Seilh

Toulouse

Tournefeuille