OFFICIEL - Toulouse passe en zone écarlate

C'est désormais acté et ce n'est pas non plus une surprise. Toulouse passe en zone écarlate, autrement dit en alerte maximale. La ville rejoint Paris et Marseille dans ce classement, ainsi que Saint-Etienne, Grenoble Lyon et Lille, quatre villes placées elles-aussi en alerte maximale depuis ce week-end.

Selon nos informations, le préfet d'Occitanie Etienne Guyot a réuni par audioconférence plusieurs maires de la métropole de Toulouse ce dimanche après-midi pour parler de la situation sanitaire et leur faire part de ce nouveau stade d'alerte.

Des indicateurs inquiétants

A Toulouse, le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 dépasse désormais les 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Un seuil dont la ville était très proche depuis plusieurs jours et qu'elle dépasse aujourd'hui. 30% des lits de réanimation des hôpitaux sont de plus occupés par des patients Covid, ce qui correspond au seuil d'alerte.

Ce qui change

Comme depuis ce week-end à Lyon, Saint-Etienne ou encore Grenoble, les bars ferment donc jusqu'à nouvel ordre à Toulouse et dans sa métropole.

De leur côté, les restaurants doivent observer un protocole renforcé. Il n'est notamment plus possible de manger à plus de six par table. L'addition doit être réglée à table également, et les gérants doivent afficher la capacité maximale de leurs restaurants.

De manière générale, la plupart des lieux accueillant du public doivent rester fermés. C'est le cas des casinos, des salles de jeu ou encore des lieux d'exposition. Même chose pour les salles des fêtes et salles polyvalentes. En revanche, les cinémas, théâtres et musées peuvent rester ouverts s'ils respectent à la lettre le protocole sanitaire.

La mesure concerne bien évidemment Toulouse, mais aussi 16 communes d'une partie de sa métropole : il s'agit de Tournefeuille, Blagnac, Colomiers, Quint-Fonsegrives, Cugnaux, Balma, Saint-Orens, Labège, Castanet, L'Union, Portet, Ramonville, Auzeville, Aucamville, Launaguet et Plaisance-du-Touch.

Les communes du Sicoval et du Muretain passent elle en zone d'alerte renforcée. Le préfet Etienne Guyot doit reparler du périmètre précis avec toutes les communes concernées ce lundi.