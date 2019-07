Offres d'emploi de l'été

Cherche vendeur saisonnier, sérieux pour le mercredi et le jeudi pour vente de fruits et divers sur le marché de st Cyprien et Monpazier ! permis de conduire exigé tel 06 71 51 06 85 05 53 35 26 32

Un poste de chef cuisinier. C’est pour le domaine de l’Angelaud à St Yrieix la perche Le chef participera activement à l’élaboration et à la réalisation des menus (en accord avec les clients et la direction), commande et réception des denrées. Maîtrise des normes HACCP et expérience exigée. Poste en CDI à pourvoir immédiatement. Salaire 2000€ net. 06 34 31 40 32

La boulangerie-pâtisserie "saveurs et créations de Cécile et Christophe" recherche 1 vendeur/vendeuse pour les marchés de Thivier et Brantome en Périgord. Cdd en vue de cdi. Christophe.m24490@gmail.com

1 COIFFEUR H/F

o Secteur : SARLAT

o CDD évolutif en CDI

o Vous réalisez en toute autonomie le shampoing, la coupe, la coloration et le coiffage d’une clientèle mixte.

o Vous accueillez de manière conviviale et chaleureuse la clientèle, vous la conseillez et lui vendez les produits de soins capillaires.

o Vous justifiez d’une solide formation (BP Coiffure exigé) et d’une expérience réussie de 2 ans dans le domaine.

Offre de la chambre de métier et de l'artisanat

1 ÉLECTRICIEN/CLIMATICIEN H/F

o Secteur : BERGERAC

o CDI début contrat Septembre Temps plein

o Pose de tous types de chauffage : chaudières, PAC…

o Vous justifiez d’une expérience de 2 ans et êtes très motivé

Contact: GE METIERS 24 05.53.35.87.52