Offres d'emploi de l'été

Les "Cars BELLANGER" vous fais part de son intention de recruter des conducteurs d'autocars scolaire et des conducteurs de tourisme. (contact 06-98-80-28-19)

La boulangerie-pâtisserie "saveurs et créations de Cécile et Christophe" recherche 1 vendeur/vendeuse pour les marchés de Thiviers et Brantome en Périgord. Cdd en vue de cdi. Merci de faire parvenir vos CV par mail à Christophe.m24490@gmail.com

L’agence WORK 2000 à Boulazac, recrute en intérim, pour plusieurs de ses clients, des infirmiers de bloc H/F sur Périgueux et ses alentours, des tourneurs fraiseurs H/F sachant faire de la soudure, ayant des connaissances en mécanique aux abords de Brive la Gaillarde. Contact: boulazac@work2000.fr

Entreprise Taxi DAURIAC recherche chauffeur livreur en messagerie. Expérience obligatoire. Prise de poste immédiate. Contrat 39h CDI. Contact 06.85.11.60.06