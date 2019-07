Offres d'emploi de l'été de Dordogne

Dépannage gaz à Boulazac, rue des alsaciens, recrute un plombier chauffagiste autonome tel 05 53 08 47 42

La société Domaliance recrute ! Secteur Sarlat.

Pour poursuivre son développement, Domaliance recrute dans un domaine à fort potentiel où les qualités humaines et le sens du service sont les clés de votre réussite. Nous recherchons un(e) auxiliaire de vie H/F à domicile pour prendre en charge des personnes âgées et/ou dépendantes. Vos missions se déclinent autour de 3 missions complémentaires : accomplir les tâches de la vie quotidienne, entretenir le cadre de vie, soutenir psychologiquement et permettre le maintien du lien social. Vous êtes titulaire d'un diplôme type ADVF, et/ou vous justifiez d'une expérience de trois ans minimum dans le domaine. Vous êtes autonome, disponible, vous aimez le relationnel et vous vous intéressez aux personnes ? A la recherche d'un emploi stable en CDI ou d'un complément de revenus ? N'hésitez plus à postuler ! Pour vous rendre au domicile du bénéficiaire, vous êtes autonome dans vos déplacements. Comme l'ensemble des postes proposés ,ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Intégrez une entreprise où la proximité et le professionnalisme ont fait son succès. Les avantages : - Une zone d'intervention étudiée - Chèques restaurant - Participation aux frais de transport - Mutuelle – CE Laurence Binet

Contact: Responsable d'Agence - 2 av daumesnil 24 000 Périgueux 05 53 53 09 18 06 33 22 35 53