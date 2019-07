Offres d'emploi de l'été en Dordogne

*A l'EHPAD Foix de Candalle de Montpon Ménestérol : 2 aides soignant(e)s diplômé(e)s pour la nuit et le jour. Rémunération selon le barème de la Fonction Publique Hospitalière. Débutants acceptés. Possibilité également pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de postuler. Contacter Mme Eloy au 05 53 80 32 63. ·

*Manpower Périgueux recrute pour plusieurs entreprises implantées à Périgueux et alentours, des personnes intéressées pour suivre une formation rémunérée et obtenir un titre professionnel d'électricien d'équipement du bâtiment. L’agence est chargée de sélectionner des candidats intéressés H/F, par un contrat en alternance sur la région Aquitaine, qui commencera début septembre.

Les missions: vous souhaitez travailler sur un secteur d'activité en plein développement ? Manpower Périgueux vous proposera des missions dès la fin de cette formation rémunérée dans un secteur d'activité en plein développement. · Objectifs de cette formation rémunérée : à l'issue de la formation, vous devrez être capable :

d'installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments.

d'installer les réseaux de communication, les équipements courants faibles et solutions d'efficacité énergétique dans les bâtiments. ·

Plusieurs postes sont à pourvoir sur la Dordogne :

Périgueux

Saint-Astier

Boulazac

Razac sur l'Isle ·

La formation se compose de 2 modules, complétés par 2 périodes en entreprise. · La validation des modules vous permettra d'accéder au titre professionnel de niveau V (CAP/BEP) d’électricien d'équipement. Votre rémunération: SMIC assuré à 100 %

*EURL BONNEAU Jean-Christophe Le Ventail 24 270 Dussac recherche un(e) ouvrier(e) qualifié(e) en couverture, charpente et zinguerie, permis B indispensable. Poste à pourvoir immédiatement avec possibilité de CDI. Notre entreprise se déplace sur un périmètre de 20 km autour de Dussac. Salaire motivant suivant ancienneté. Tel : 06 83 26 81 16

*SPIE CityNetworks organise une soirée recrutement le mardi 23 juillet sur son site de Razac sur l’Isle à partir de 17h. Nous sommes partenaires de la performance des territoires, et accompagnons nos clients dans leurs projets de smart city, solutions de mobilité, réseaux télécoms mobiles et de fibre optique, réseaux d'énergie… De nombreux postes sont à pourvoir : chefs d’équipe réseaux extérieurs aériens et souterrains, conducteur d’engins de chantier, projeteur réseaux et fibre optique, conducteur de travaux et responsable d’affaires, tous en CDI. Egalement 2 postes en alternance : ingénieur travaux et technicien études. Venez nous rencontrer le Mardi 23 juillet à partir de 17h sur notre site SPIE CITYNETWORKS – Lieu-dit La porte à RAZAC-SUR-L’ISLE. Pour tout renseignement : Tél : 06.73.37.12.26.