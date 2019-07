Offres d'emploi de l'été en Dordogne

SPIE CityNetworks organise une soirée recrutement le mardi 23 juillet sur son site de Razac sur l’Isle à partir de 17h. Nous sommes partenaires de la performance des territoires, et accompagnons nos clients dans leurs projets de smart city, solutions de mobilité, réseaux télécoms mobiles et de fibre optique, réseaux d'énergie…

De nombreux postes sont à pourvoir : chefs d’équipe réseaux extérieurs aériens et souterrains, conducteur d’engins de chantier, projeteur réseaux et fibre optique, conducteur de travaux et responsable d’affaires, tous en CDI. Egalement 2 postes en alternance : ingénieur travaux et technicien études.

Venez nous rencontrer le Mardi 23 juillet à partir de 17h sur notre site SPIE CITYNETWORKS – Lieu-dit La porte à RAZAC-SUR-L’ISLE - Pour tout renseignement : Tél : 06.73.37.12.26

La Communauté de Communes Périgord-Limousin - Rue Baptiste Marcet 24800 THIVIERS recrute : Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable · Département de travail : Dordogne · Secteur du lieu de travail : Le Nontronnais -Thibérien · Poste à pourvoir le : 15/09/2019 . MISSIONS : · Réalisation des engagements comptables · Emission de mandats et titres · Dresser l’état des rattachements de charges et de produits

Plus d'infos au 05 53 62 28 29 / beatrice.reytier@perigord-limousin.fr