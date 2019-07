Offres d'emploi de l'été en Dordogne

- Offre 090HMWS : Réceptionniste/Barman (H/F). Expérience demandée de 6 mois dans l’Hôtellerie. Les missions au sein du restaurant « L’Auberge de la Truffe » à SORGES (Restaurant semi-gastronomique) seront : l'accueil des nouveaux clients , la tenue de la réception, le service au bar. Poste en CDD de 3 mois.

- Offre 090CCDP : Poste de Magasinier pièces automobiles / commercial auprès d’une clientèle d’entreprise au sein de CIB SUD OUEST CDI – Déplacements sur toute la Dordogne – Expérience de 2 ans dans le secteur commercial souhaité – permis B exigé

- Offre 089YDXF : BUFFALO GRILL de Trélissac Profil commis de cuisine, employé polyvalent de restauration pour poste de grillardin CDI – Expérience de 6 mois en cuisine ou en restauration souhaité

- Offre 090DJQF : La carrosserie Lachaud à Trélissac Carrossier peintre avec expérience de 2 ans CDD 1 à 2 mois renouvelable – 35h

- Offre 090XBFP : Bonis Energie. Entreprise locale , recherche un(e) chauffagiste pour prise de poste rapidement. Vos missions seront : - concevoir et effectuer le tracé d'une installation thermique (chauffage, ventilation, climatisation), - déterminer l'emplacement des éléments en fonction de la configuration du chantier, - découper et adapter la tuyauterie (acier, cuivre, PVC, PER ) et les raccorder aux appareils et à l'alimentation, - vérifier l'étanchéité du système et son bon fonctionnement (tests et réglages), - assurer un entretien régulier (vérification de la pression et de la température ). Profil recherché : personne autonome sur le poste