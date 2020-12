Offrez des boîtes de Noël pour les personnes démunies ou isolées

C'est les bras chargés de paquets que Ouarda, sa fille Jacqueline et son petit-fils Marlon entrent dans une boutique de vêtements du centre-ville pour déposer leurs boîtes de Noël. Un geste solidaire "pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des cadeaux, parce que Noël, ce n'est pas qu'être en famille, la partie cadeaux est importante aussi" avance Ouarda qui poursuit : "J'ai connu ça aussi, je n'avais ni cadeaux ni à manger pour mes filles et une dame est venue frapper à la porte , elle m'a apporté des cadeaux et m'a donné de quoi acheter à manger". C'était il y a vingt-cinq ans et Ouarda se souvient toujours avec émotion de ce moment et du nom de sa généreuse bienfaitrice. "On a pu faire des courses et faire un petit repas de Noël, des escalopes de poulet à la crème avec des champignons, c'était merveilleux" rigole-t-elle. Alors quand elle a entendu parler de l"initiative ébroïcienne, Ouarda n'a pas hésité et a entraîné toute sa famille dans l'aventure. Chacun a cherché de jolies boîtes et des objets à mettre dedans en respectant le principe : un mot doux, un vêtement chaud, une friandise, un loisir et un produit d'hygiène, en précisant si la boîte est destinée à un homme, une femme ou un enfant.

Opération boîtes de Noël à Évreux - Reportage Copier

Ouarda et sa famille ont déjà déposé cinq boîtes et vont encore en créer d'autres © Radio France - Laurent Philippot

Valérie et sa fille Loryne ont choisi l'hôtel de ville comme lieu de collecte. La jeune adolescente a notamment glissé dans sa boîte un gilet qu'elle ne mettait plus. Une opération à laquelle la mère a tout de suite adhéré car "on a vécu une année 2020 très compliquée, ça rajoute à ce côté d'isolement" explique la maman.

C'est une action qui ne coûte rien, on trouve tous dans nos placards un petit quelque chose à mettre dans la boîte ! - Valérie

Valérie et sa fille Loryne participent également à l'opération Boîtes de Noël © Radio France - Laurent Philippot

Vous avez jusqu'au 20 décembre pour composer et déposer votre boîte de Noël chez les commerçants, associations, administrations ou écoles partenaires dont la liste est à retrouver ici. Une opération similaire existe aussi aux Resto du cœur et à l’épicerie solidaire Épice & A de Pont-Audemer ou à Bernay, où le magasin "La règle du jeu" se charge de la collecte.