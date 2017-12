C'est mignon et gentil et pourtant ce n'est pas un cadeau ! Offrir un animal de compagnie pour Noël, c'est la fausse bonne idée par excellence, rappelle la SPA (Société Protectrice des animaux) en cette période de fêtes de fin d'année.

Île-de-France, France

"Un animal ce n'est jamais un cadeau, encore moins une surprise". La présidente de la SPA (société protectrice des animaux), Natacha Harry ne plaisante pas quand il s'agit de ses protégés. Pourtant, l'association cherche des familles pour recueillir ses quelque 48 000 pensionnaires chaque année, environ 15 000 en Île-de-France. Mais une adoption ne doit pas se faire n'importe comment.

Une adoption engage pour toute la vie de l'animal © Radio France - Bénédicte Robin

Adopter "c'est un engament de toute une famille, pour toute la vie de l'animal" insiste Natacha Harry. Dès lors même si vous tombez sous le charme d'un petit chien ou d'un petit chat, pas question de vous laisser repartir avec sans connaitre véritablement vos motivations.

"Un monsieur qui vient seul pour adopter alors qu'il est marié et a des enfants, je lui dis de revenir avec sa famille" explique Muriel, une bénévole de la SPA de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Car "tous les membres de la famille doivent être dans la même démarche".

L'adoption responsable, c'est le message principal de la SPA © Radio France - Bénédicte Robin

Muriel les accompagne, c'est son rôle. Une famille qui souhaite adopter est questionnée. Par exemple, on leur demande s'ils sont au courant des dépenses engendrés par un animal, des dégâts qu'il peut causer dans la maison, du problème de garde qui se pose quand on part en vacances, etc. Des questions qui peuvent paraître triviales mais qui s'avèrent parfois être des motifs d'abandons pour qui n'est pas préparé à y être confronté.

"Ce message de l'adoption responsable est un message essentiel mais qui passe de plus en plus" soutient Natacha Harry. Chaque année la SPA recueille en moyenne 48 000 animaux dans toute la France. L'an dernier, plus de 41 000 ont trouvé une nouvelle famille.