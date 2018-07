C'était une première pour la plupart d'entre eux : 200 enfants ont assisté mercredi, depuis le bord du terrain, à l'entraînement des joueurs de l'OGC Nice. A moins de 3 semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, les principaux joueurs ont ensuite accepté de se prêter au jeu des dédicaces et des selfies pour ces petits membres du "Méfi club", le groupe de mini supporters créé fin mai par le Gym.

"Ils sont plus grands et forts qu'à la télévision, et on voit mieux les détails de leur visage, lesquels sont sérieux et lesquels sont plus blagueurs", Tom, 12 ans