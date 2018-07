Un peu plus d'un mois avant la reprise du championnat de Ligue 1, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Patrick Vieira, a fait lundi ses premiers pas sur la pelouse niçoise. Avec deux absents : Mario Balotelli et Alassane Pléa.

Nice, France

Acclamé par les supporters dès son arrivée sur la pelouse du centre d'entraînement, Patrick Vieira a dirigé lundi sa première séance d'entraînement avec les joueurs du Gym. "J'étais impatient de commencer, de retrouver les joueurs pour discuter avec eux de la saison" s'est félicité le champion du monde 98.

Avec un bémol ou plutôt deux : les absences d'Alassane Pléa et Mario Balotelli. Le premier, en instance de départ du Gym, a avancé sur twitter des "raisons personnelles" et promis qu'il serait de retour dès mardi matin.

Salut à tous ✌🏾

Pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu être là ce matin à l’entraînement... mais je vous confirme que serai présent demain. Bises à tous Alas 💪🏾 — Plea alassane (@alassane_plea) July 2, 2018

Mais le cas de l'attaquant italien semble être plus délicat. "Il devait être là aujourd'hui, il n'était pas là et ça n'est pas ce qui était prévu" a reconnu Patrick Vieira, avec une pointe d'agacement. "Nous prenons acte et nous discuterons avec le Président pour prendre une bonne décision pour le club". En ajoutant que les recruteurs du Gym "travaillaient dur" pour trouver un éventuel remplaçant, sans donner plus de détails sur de futurs transferts.

Un charisme qui fascine les supporters

Patrick Vieira a également commenté les premiers pas des deux recrues : le Brésilien Danilo et le Français Christophe Hérelle. "Ils ont de l'expérience, ils sont agressifs, ils vont vite et vont beaucoup nous apporter" est convaincu le coach niçois.

Le champion du monde 98, entouré de ses adjoints, a également fait sensation parmi la cinquantaine de supporters présents au bord du terrain. "Il est grand, il en impose, on sent que les joueurs sont impressionnés" a observé Thibault, 25 ans. Les Aiglons qui affronteront le club suisse de Nyon samedi avant un départ dans l'Ain pour un stage d'une semaine.