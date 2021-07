Le feu d'artifice bordelais sera tiré à 22h30 ce mercredi soir. Cette année la mairie a demandé à la société Ruggieri de proposer un spectacle plus vertueux pour l'environnement.

Oh la belle verte ! A Bordeaux la mairie promet un feu d'artifice du 14 juillet plus écolo

A Bordeaux le feu d'artifice sera tiré ce mercredi soir à 22h30 sur la Garonne. Un spectacle pyrotechnique signé Ruggieri, spécialiste du genre. Un feu pas comme les autres puisqu'il est censé être plus écolo que d'habitude.

La mairie a en effet demandé à la société de faire un effort en matière de rejet dans l'environnement et notamment dans le fleuve. Ruggieri s'est pliée au cahier des charges et a modifié ses fusées pour ne plus utiliser de plastique de perchlorate ni de plomb.

La mairie ne voulait pas de rejets de plastique et d'aluminium dans la Garonne. On va donc utiliser du carton biodégradable

- David Proteau, directeur artistique de la société Ruggieri

Prévenir les oiseaux avant le spectacle

Autre contrainte : tenter de moins effrayer la faune qui vit sur la Garonne et notamment les oiseaux. Là encore la société Ruggieri a mis au point une technique explique David Proteau : "on commence par des coups de canon en tirs rapprochés, pendant une minute, de telle manière que les oiseaux, comme un orage, l'entendent arriver au loin et se préparent".