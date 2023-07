Oisans : le refuge du Châtelleret endommagé par une crue, "les bouteilles de gaz ont été charriées sur 2km"

"Je n'ai jamais été confronté à ça" raconte Nicolas Huguet de la FFCAM. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet, le refuge du Châtelleret, situé au-dessus de La Grave dans le massif de l'Oisans, a été gravement endommagé par des pluies torrentielles, faisant sortir de son lit le torrent des Étançons. "On a déjà eu des chutes de blocs car le glacier au-dessus bouge, mais des inondations pareilles je n'avais jamais vu ça", raconte le responsable communication à la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), propriétaire du refuge.

Le torrent des Etançons a charrié des roches et le matériel du refuge sur plusieurs kilomètres - FFCAM

"Un groupe électrogène très massif a été déplacé donc les blocs devaient être très costauds" poursuit-il. "Les bouteilles de gaz du refuge ont été charriées sur près de 2km en aval. Le captage d'eau potable et les canalisations ont été emportées, l'alimentation électrique a été arrachée".

25 personnes évacuées du refuge

Résultat : dans la nuit, le gardien du refuge a donc déclenché la procédure d'évacuation, il a appelé le PGHM pour évacuer les 25 personnes qui étaient présentes. Cinq personnes sont redescendues en hélicoptère et les autres à pied.

En amont du refuge, le captage d'eau potable et les canalisations ont été coupées, la pompe est hors service "donc on ne peut plus alimenter en eau le refuge", constate Nicolas Huguet. "Et puis en sortie, les réseaux d'évacuation des eaux usées ont été emportés".

"Le refuge du Châtelleret est fermé jusqu'à nouvel ordre", confirme le Parc national des Ecrins. "Les sentiers de la rive droite sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre et l'évaluation des travaux à réaliser sont en cours".

A noter toutefois, que la partie non gardée du refuge est accessible pour que les personnes en perdition puissent se mettre à l'abri, mais encore une fois, si vous le pouvez, évitez le secteur, le temps que les agents du Parc national des Ecrins inspectent la zone. Les passerelles qui enjambent le torrent ont été emportées par le torrent en crue.