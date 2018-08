L'application Blablacar permet aux grands, mais aussi aux plus jeunes de partir en vacances. Dès 13 ans, il est possible de covoiturer seul, sous certaines conditions. À Breteuil, dans l'Oise, Corentine, 13 ans, a utilisé l'application pour passer les vacances chez ses grands-parents.

Le covoiturage est très prisé pendant les vacances, et pas seulement par les vacanciers ! Les familles séparées dont papa et maman habitent à plusieurs kilomètres l'un de l'autre ont aussi recours au site de covoiturage, pour assurer le transport des enfants.

Sur la plateforme Blablacar, les enfants âgés de plus de 13 ans peuvent voyager seuls, à condition de bien expliquer la situation au conducteur et de rester en contact permanent avec la famille. Le conducteur peut aussi demander la signature d'une autorisation parentale avant de prendre en charge les enfants.

C'est toujours un peu stressant, on ne sait pas sur qui on peut tomber

— Harmony, 18 ans

Corentine, 13 ans, est partie de St-Lô dans la Manche, pour rejoindre ses sœurs chez leurs grands parents à Breteuil, dans l'Oise : "Au début je suis un petit peu stressée, mais après ça va dans la voiture. Papa prend toujours des filles, habituées de Blablacar." Sa grande sœur Harmony va bientôt avoir 18 ans. Elle aussi fait du covoiturage depuis la Lorraine, avec Louison, 15 ans : "On ne sait pas sur qui on peut tomber. Je pense que certains conducteurs refusent, car on est trop jeune, c'est trop de responsabilités. C'est pas mal comme système, mais il faut vraiment regarder le profil du chauffeur, les avis etc."

Le train, trop onéreux pour la famille

Et le train ? Trop cher et trop compliqué avec les changements : "C'est stressant aussi, car il y a Louison à gérer derrière, prendre les bagages etc... C'est moyen. Depuis la Lorraine, jusque Cherbourg, c'est beaucoup de route, alors on prend Blablacar, on fait une halte chez les parents et on repart chez le papa !"

Je fouille le profil du chauffeur ! En général, on sait si on peut faire confiance

— Sébastien, le papa

Et le papa Sébastien dans tout ça ? "Je fouille le profil du chauffeur : la carte d'identité vérifiée, le permis de conduire vérifié, le nombre de trajets qui ont été faits, les avis laissés. En général, on sait si on peut faire confiance."

Sébastien, qui habite à Cherbourg, a parfois du mal à trouver des trajets pour Corentine : "J'ai eu des refus, dans le sens où elle était mineure. Prendre l'enfant de quelqu'un, ça n'est pas évident, surtout s'il est malade en voiture, s'il y a des problèmes. Il y a des décisions à prendre qui ne sont pas évidentes, notamment en cas d'accidents, mais pour l'instant ça s'est toujours bien passé." Les trois sœurs repartiront séparément à la fin des vacances, en covoiturage.