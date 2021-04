Oise : à Tillé, le centre de vaccination des sapeurs-pompiers ouvre des créneaux cette semaine

De nouveaux créneaux de vaccination s'ouvrent dès ce mercredi après-midi à Tillé, pour les 55 ans et plus. D'autres possibilités de rendez-vous sont ouvertes de ce jeudi 29 avril au dimanche 2 mai, entre 8h30 et 18h30. Pour cela, il faut aller sur la plateforme Doctolib ou téléphoner au centre.

De nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts dans l'Oise, au centre de vaccination des sapeurs-pompiers de Tillé. Le centre, situé 8 avenue de l'Europe, tout près de l'aéroport de Paris-Beauvais, propose des rendez-vous ce mercredi 28 avril, entre 14H et 20H. Les 60 ans et plus pourront recevoir une dose de Pfizer sur RDV uniquement. De leur côté, les 55 ans et plus pourront être vaccinés à l'AstraZeneca, avec ou sans rendez-vous.

D'autres créneaux de vaccination sont disponibles de jeudi 29 avril au dimanche 2 mai, de 8h30 à 18h30.

Pour prendre rendez-vous, direction internet et la plateforme Doctolib ou par téléphone 03 92 04 34 71