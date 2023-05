Oise : des appartements étudiants à 20 minutes de la fac, à la campagne et moins chers qu'en ville

Que diriez-vous d'un logement étudiant au calme, à la campagne ou à la ferme et moins cher qu'en ville ? L'association Campus Vert propose depuis bientôt 30 ans (1995) en collaboration avec des agriculteurs, des logements étudiants dans des anciens corps de ferme rénovés. Tout a démarré dans les Hauts-de-France, d'abord dans le Pas-de-Calais, avant de conquérir la Somme, l'Oise, la Bretagne et même l'Ile-de-France. L'association accompagne l'agriculteur dans sa rénovation, grâce à des subventions de l'Etat, des Régions, etc. Au bout du compte, cela permet au jeune actif de payer moins cher son loyer et à l'agriculteur de valoriser son patrimoine bâti et compléter ses revenus.

Beaucoup moins cher, beaucoup plus calme

À Maulers, village de 300 habitants dans l'Oise, une ancienne grange estampillée Campus Vert accueille depuis dix ans cinq logements. Le site appartient à Mathieu depuis deux ans, l'agriculteur a récupéré une exploitation avec ce Campus Vert en plein fonctionnement. Il y a également un parking et les logements font entre 30 et 40 m². Chaque appartement Campus vert est entièrement meublé, et propose un coin cuisine, une salle de bain, un espace chambre (selon T1 ou T2), un coin bureau et internet. L'électricité reste à la charge de l'occupant évidemment. Il n'y a plus qu'à poser les valises.

Cela permet à Charlotte, 23 ans, de vivre dans un duplex de 31 m², pour 320 euros par mois. Selon l'étudiante en alternance à Beauvais, elle en aurait eu pour au moins 150 euros de plus pour s'installer dans la ville de ses études. "L'aspect financier a beaucoup joué, mais je voulais pas trop être en ville, il y a trop de bruits, de voitures, etc. Ici, c'est le bruit des vaches au pire, ça ne me dérange pas" rigole l'étudiante, elle même fille d'agriculteurs. Son voisin Quentin, 28 ans, habite à côté depuis un an et paie 380 euros par mois pour 39 m², il ne quitterait "pour rien au monde" son havre de paix.

Un revenu complémentaire important pour l'agriculteur

Au-delà de sa production de céréales, de betteraves, ou encore de lin, Mathieu touche un complément de revenu stable, chaque mois grâce à ses 5 apparts en location, "ce n'est pas dépendant de la météo contrairement aux revenus agricoles, ou dépendant des guerres, des crises, etc., comme ces derniers temps" reconnaît l'agriculteur. Aussi, ces Campus vert permettent de créer du lien entre propriétaires et étudiants. "Les propriétaires proposent des services aux étudiants pour être présent" explique Odile Colin, directrice de l'association Campus Vert. "Par exemple, ils offrent le panier paysan, ils peuvent les accueillir chez eux pour des repas ou faire des petits travaux plus rapidement". La directrice de l'asso en profite pour passer un appel aux agriculteurs "n'hésitez pas, sollicitez-nous, si vous avez un bâtiment en ruines, il y a des aides. C'est dommage que les étudiants ne puissant pas trouver de logements à la campagne".

Campus vert revendique un taux d'occupation de 95 % et plus de 500 logements en France, trop peu pour éponger les 3500 demandes chaque année. Une centaine de logements sont en cours de réalisation, dont douze dans la Somme.