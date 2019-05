Oisseau : multimédaillé pour ses produits, Franck Héron est le Martin Fourcade de la boucherie-charcuterie !

Oisseau, France

Ce qui en impose, lorsque vous poussez les portes de la boucherie-charcuterie à Oisseau près de Mayenne, c'est la farandole de coupes et de médailles qui trônent sur un présentoir dans l'entrée à droite. "Tout est installé dans la boutique à la vue des clients" explique Franck Héron. "_Ça nous fait de belles retombées et cela a un impact sur le clien_t" ajoute l'artisan. Médaillé d'or mi-mars pour son boudin antillais à Mortagne-au-Perche, Franck Héron a aussi reçu une mention d'honneur pour son boudin noir traditionnel. En février, le Mayennais a également été médaillé d'or pour ses tripes juteuses par la confrérie des Fins Gourmets de Longny-au-Perche.

Une constante remise en cause

Et l’artisan l'assure : s'il n'hésite pas à se présenter devant des Grands Jurys et des confréries, ce n'est pas pour satisfaire son ego, mais bien pour remettre en cause sa façon de travailler. "On en sait un peu plus sur nos produits afin de toujours satisfaire la clientèle et lui servir le meilleur" explique-t-il. D'ailleurs le meilleur est dans l'assiette si l'on en croît les nombreux gourmands qui se pressent dans ce commerce d’Oisseau, place de l'Église. Michel et son épouse viennent deux fois par semaine. "Ah le boudin est excellent ici ! Les steaks sont très tendres, j'adore le foie et puis l'accueil se fait toujours avec le sourire" détail ces habitués.

Un travail d'équipe

Pour patienter d'ailleurs, les clients de Franck Héron peuvent s’asseoir sur un banc en bois devant le présentoir. "J'ai des clients qui viennent d'assez loin. L'autre jour une dame est arrrivée de Bonchamps-lès-Laval spécialement pour les tripes". La réussite de Franck Héron est surtout un travail d'équipe puisque Aurélia son épouse, enfile le tablier depuis l'ouverture du magasin il y a une douzaine d'années. "On aime travailler ensemble. Moi je m'occupe du rayon traiteur et de la vente" déclare la professionnelle qui est aussi la madame chiffre du couple. "On est quand même blasé par les charges, il faut le dire. Mais bon on sait ce qu'on a à la fin. On ne devient pas commerçants comme ça, c'est des heures à passer. Il Faut aimer la clientèle, le contact. Il faut faire attention à tout, bien calculer ses charges, avoir un bon comptable pour vous conseiller" liste Aurélia.

Ces bouchers-charcutiers ne comptent pas non plus leurs heures. Leur magasin à Oisseau est ouvert de 8h à 20h du mardi au samedi, et le dimanche jusqu'à midi ... pour le plus grand plaisir des habitants du Nord-Mayenne.