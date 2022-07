Oissel : les gardiens de la paix de la 264e promotion de l'école de police sont attendus par les élus

Ils sont attendus dans les commissariats français depuis plusieurs mois. Les 297 élèves de la 264e promotion de l'école nationale de police de Rouen-Oissel ont eu leur cérémonie de sortie d'école ce vendredi. Ainsi que les 21 élèves de la 17e promotion des cadets de la république. Ils vont désormais être présents dans tout le territoire français et aussi en Seine-Maritime.

La sécurité au cœur des doléances des élus

Vingt policiers sortis d'école vont être affectés au secteur Rouen-Elbeuf. En octobre dernier, le ministère de l'Intérieur avait promis le renfort de 60 policiers dans cette zone. Pour l'instant, une dizaine serait arrivée. "Vingt dont douze de l'école de Rouen-Oissel", se réjouit son directeur Olivier Enault. "Et ils sont très bien formés", sourit-il.

Dans une interview accordée à France Bleu Normandie le vendredi 8 juillet, le préfet de la Seine-Maritime, Pierre André Durand expliquait que la totalité des renforts devraient arriver cet automne. En attendant, les élèves de cette promotion savent déjà tous où ils seront affectés. "A la police secours dans la manche", "dans le commissariat dans le 93 à Saint-Ouen", "à la police aux frontières à Cherbourg", racontent-ils au micro de France Bleu Normandie.

Et ils le savent tous, ils sont attendus "Il n'y a pas de pression. On sait que l'on est attendu. On sait que l'on va être bien accueilli", réagit l'un d'entre eux. "Si on s'est engagé dans tout ce processus, c'est pour cela. Protéger les autres, aider les collègues", poursuit un jeune policier. "C'est bien de savoir que les gens nous attendent. C'est une source de motivation supplémentaire", conclut un autre élève.