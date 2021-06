Le plus grand parc d'attractions du sud de la France a rouvert, ce samedi, ses portes au public. Durant sa fermeture, le site en a profité pour s'agrandir. Trois nouveaux manèges sont sortis de terre.

OK Corral : c'est reparti pour un tour de manège !

Des cris. Pas mal de fous-rires. Et des montées d'adrénaline garanties, à Cuges-les-Pins. Les amoureux de sensations fortes peuvent enfin retourner à OK Corral. Le plus grand parc d'attractions du sud de la France a rouvert ses portes, ce samedi.

À cause de la crise sanitaire, il est resté fermé 225 jours, depuis le 29 octobre dernier. Durant cette période, le site s'est agrandi de trois nouveaux manèges, placés sous le thème du Mexique. Ces nouvelles attractions : le TequilAbeilles, la Pinata et le Voladores.

"Nous avons injectés 3.7 millions d'euros pour financer ce nouvel espace", explique Henk Bembom, responsable animation événementielle du parc. Pour permettre leur construction, les 35 salariés d'OK Corral, placés en chômage partielle durant les périodes de confinement, ont été mobilisés pour participer au chantier.

Face au Covid-19, le port du masque est obligatoire sur le site, dès l'âge de 11 ans. Par ailleurs, toutes les attractions sont désinfectés plusieurs fois par jour.